深圳羅湖深港融合商業街主攻港人市場　方便打包即日來回

最接近羅湖口岸的地下商業街來了！說的就是「深鐵匯坊丨深港融合商業街」，位於羅湖樞紐負一層，連接羅湖口岸、羅湖火車站及深圳地鐵1號線羅湖站，集零售、餐飲於一身，勢將成為港人北上吃喝或「打包」回港的新地標。

文章出處：「當代中國」網站

深圳好去處｜集食街市集於一身 港人過關「第一站」

「深鐵匯坊丨深港融合商業街」由深鐵商業和綠景資產共同打造，於8月25日正式開業。它位於的羅湖樞紐負一層，是一個面積達1,000平方米的大型地下商業街，銜接羅湖口岸、羅湖火車站及深圳地鐵1號線羅湖站，緊鄰9號線人民南站，是連接深港兩地的「黃金通道」。

深港融合商業街有超過50個品牌商店入駐，涵蓋零售、餐飲、便民等多個領域，為深港旅客構建了一個集便捷性、多元化、高品質於一體的消費空間。