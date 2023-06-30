深圳羅湖「科學助孕優生優育」講座告吹　原定對象為49歲以下願再生育者

記者李宗芳／綜合報道

內地少子化日趨嚴重，即便開放三胎，依舊難以挽救勞動力匱乏等人口危機，近日深圳一街道辦事處，針對49歲以下願再生育者開辦講座引發熱議，不少網友認為此舉是鼓勵「75後」高齡產子，活動最終沒有舉辦。

據網傳通知顯示，為加大生育宣傳工作，幫助更多育齡群眾提高再生育能力，該街道邀請了羅湖區人民醫院集團生殖醫學科團隊，舉辦「科學助孕優生優育」主題宣傳活動，針對有再生育意願的育齡群眾開展優生優育講座。通知上稱，此次主題宣傳活動招募對象，年齡限制在49周歲以下，有再生育意願者。