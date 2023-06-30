深圳羅湖「科學助孕優生優育」講座告吹　原定對象為49歲以下願再生育者

記者李宗芳／綜合報道
內地少子化日趨嚴重，即便開放三胎，依舊難以挽救勞動力匱乏等人口危機，近日深圳一街道辦事處，針對49歲以下願再生育者開辦講座引發熱議，不少網友認為此舉是鼓勵「75後」高齡產子，活動最終沒有舉辦。
據網傳通知顯示，為加大生育宣傳工作，幫助更多育齡群眾提高再生育能力，該街道邀請了羅湖區人民醫院集團生殖醫學科團隊，舉辦「科學助孕優生優育」主題宣傳活動，針對有再生育意願的育齡群眾開展優生優育講座。通知上稱，此次主題宣傳活動招募對象，年齡限制在49周歲以下，有再生育意願者。
「49歲月經都停了」
據《頂端新聞》報道，27日下午記者就此事聯繫上述網傳通知上顯示的下發單位「深圳市羅湖區蓮塘街道辦事處」，一工作人員向記者確認，該通知內容屬實，但同時該工作人員表示，上述主題宣傳活動最終沒有舉辦，表示「區裏衛健局讓取消了，不清楚甚麼原因」。
該起消息引發網友熱烈討論，許多人大酸「49歲月經都停了」、「高齡產婦直接噶了養老金都省了」、「下次提高到89歲好了」，也有人感嘆時代不一樣了「我20多的時候提倡晚婚晚育，街道還發過晚婚晚育的補助，這是反過來了哈」。
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