深圳美術館18個展廳融合科技與藝術 鹽田千春、莫奈帶來視覺震撼

深圳又多了一個藝術文化新地標——於11月揭幕的深圳美術館（新館），被視為科技與藝術融合的「結晶」，這裏有哪些搶眼打卡點？開館展覽又有哪些必看項目呢？深圳美術館（新館）位於龍華區，1976建館之初名為深圳展覽館，1978年才正式更名為深圳美術館，展出過不少中國當代藝術家的作品。與位於羅湖區東湖公園的「舊館」相比，新館從外而內展示了深圳嶄新的藝術氣質。 文：當代中國 深圳美術館新館 簡約設計日夜體驗大不同 新館外貌以純白色簡約設計為主調，開館前已引發關注。整個建築佔地面積達6.6萬平方米，比香港同樣主打新時代藝術的「M+博物館」大一點。館內設有18個藝術展廳、一個半室外雕塑場、典藏畫庫、學術報告廳、藝術圖書室、活動空間等。深圳美術館新館的外牆由梭狀石材「編織」而成，不同的斜柱幕牆做成立體多層次效果，外型雄偉。梭狀石材組成的光棚，能將直射的陽光變成漫射光，令室內變得舒適和諧；而當入夜後，光棚發出的光芒，令到建築物宛如寶石盒子一樣耀眼生輝。白天與黑夜，深圳美術館新館的外觀都有不同的視覺震撼。

室內黑白元素 本身已是藝術品 而室內，黑與白的設計同樣吸睛。白色的牆壁，與黑色的地板、長樓梯、電梯，呈現出經典的撞色搭配；玻璃幕牆上裝飾的黑鐵框，令幕牆看起來如同優雅的玻璃藝術品。位於中庭的「水廣場」，能隨着陽光不同，顯現出不同的光線與陰影效果。天熱時，水廣場上能生出繚繞的霧氣，降低空間的溫度，意境與實用俱備，是不容錯過的打卡位。 深圳美術館新館共有4層： 第一層樓底最高，達13.9米，配備靈活展板能同時分成不同的獨立空間，舉辦不同的大型展覽； 第二層有一個達3900平方米的半室外雕塑展場，為舉辦大型雕塑展提供條件； 第三層設有仿自然光的專業燈膜，科技元素增加觀賞體驗； 第四層則設有恒溫展櫃，可以展出博物館級藏品。

鹽田千春「顫動的靈魂」 「紅與黑」衝擊視覺 為了配合開幕，深圳美術館新館設有7大開館展覽，現時仍有5個正在舉行。這5個展覽的來頭不小，不乏赫赫有名的外國藝術家真跡，以下介紹3大人氣展覽。 在第二層，日本知名女藝術家鹽田千春的大作，刷爆了社交平台！鹽田千春繼2021年上海美術館首展後，時隔三年再臨中國舉辦的大規模藝術個人展。當中最觸目的，是極具個人特色的作品——用紅紗線（或黑線）編織成貫穿整個空間的大型藝術裝置，場面相當震撼。 鹽田千春「顫動的靈魂」 展覽日期：2023年11月7日-2024年1月14日 地點：深圳美術館館新館二樓4-7展廳

互生景觀 法國大師怎樣玩轉科技+藝術？ 一樓的「互生景觀」展覽，是首次在深圳展出。展出的作品，都是以科技手段詮釋視覺藝術，在漆黑展場呈現物件的多重立體現象，充滿神秘感，仿如置身在一個夢幻世界，曾獲得法國奧普萊獎。 法國藝術科技展 互生景觀—藝術科技展法國奧普萊獎深圳首展 展覽日期：2023年11月7日-2024年1月14日 地點：深圳美術館館新館一樓1-2展廳

莫奈、庫爾貝等大師作品 重現19世紀法國藝術盛世 19世紀的法國是歐洲的藝術中心。1839年攝影術誕生後，其精準再現現實的能力使得歐洲傳統繪畫受到巨大衝擊，藝術家們乘坐新式火車從巴黎來到諾曼底（第），沐浴在陽光與海風之中，天空、田野與海洋為他們提供無盡的靈感源泉，並創造出別樹一幟的繪畫技法與風格。新館展覽展出120件真品，匯集了莫奈、籍里柯、庫爾貝等多位西方藝術大師在法國諾曼底地區的創作，囊括了從現實主義、巴比松畫派到印象派和野獸派的經典油畫作品，以及黑白銀鹽照片和彩色奧托克羅姆攝影作品。 印象新生—法國諾曼底油畫寫生與影像展 展覽日期：2023年11月7日-2024年1月14日 地點：深圳美術館館新館二樓8-9展廳 此外，還有不同的影像藝術作品及文獻，為深圳美術館新館開館獻上美麗的開始，值得一看再看。