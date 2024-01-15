深圳美食｜茶館中的星巴克？深圳新式茶館tea'stone令年輕人迷上飲茶

在如今咖啡店和茶飲店遍地走的時代，中式茶館在年輕人心中幾乎沒有存在感。不過近年來，深圳就有一個主打中國純茶的品牌，顛覆新世代對「中式茶館」的刻板印象，更迅速向其他大城市擴張，甚至被網民稱為「中國版星巴克」。他們究竟是如何做到的？
文：當代中國
tea'stone｜傳統茶館遇上現代極簡美學
tea'stone於2018年在深圳創立，以中國原創純茶品牌作定位。深圳的分店共有5間，散落在社區、文創園區和商場等等。
對於開設在商場以外的茶店，tea'stone會在店的外圍擺放綠植，甚至建個小庭院，塑造一個屬於tea'stone的獨立寧靜空間。至於商場分店，店鋪則選擇結合新穎獨特的中式大屋簷設計，活用玻璃和木，模糊室內、室外的界限，增加空間感。
茶店內，還有一張至少16米長的吧台。它會依照泡茶方式演進的歷史時間線，由古至今，依次陳列漢唐時期炭火煮茶的器皿、宋代盞泡、明清時期的紫砂壺手泡，再到現代萃茶機器，最後是擺放茶配糕點的展示櫃，讓客人以最直觀的方式來了解茶。
茶師煮茶的位置背後，還設有一面大茶櫃，這個設計靈感就來自用來存放中藥的「百子櫃」。
除了空間設計，茶店的靈魂當然是茶本身，那麼tea'stone的茶又有甚麼特別之處？
tea'stone｜選擇豐富 新意更勝 喝茶似喝酒？
為了要讓茶客更了解茶，tea'stone還遵循了「一人一席」的傳統喝茶儀式。每當tea'stone的茶師煮好或備好茶後，會盛入一人份的茶器端上客座。每款茶上席時，都會附贈關於茶的說明和小茶點，好讓茶客一對一地跟自己喜愛之茶交流。
tea'stone為顧客提供108種不同的茶葉，涵蓋中國茶的六大茶類。茶客可以按心情和喜好選熱茶或冷泡茶。
若是對茶完全沒有概念的，可以考慮點評度最高，被茶人稱為「茶中化石」的「碎銀子」，它是普洱茶中的珍品，濃鬱中透出淡淡棗皮甜香。
若是想嘗試新鮮，可以考慮引入西式酒飲思路的「啤啤tea」或「神作冰茶 t'XO」。品牌從西方的酒文化中提取元素：冰球、綿密氣泡、鹽邊，將之與純茶結合，呈現一種「既陌生又熟悉」的茶品體驗。
茶店的最晚營業時間為淩晨一點，不少年輕人都把這裏當作不含酒精的酒吧。
tea'stone｜新式茶館業務迅速擴張 由深圳走向全國
除了品茶，店內的茶葉、容器都可供購買，所有茶葉更是50克起售，年輕人入坑門檻很低，有助品牌向外推展。
這個在深圳發家的年輕品牌發展迅速，正致力走向國內其他城市。今年7月就首次走出深圳，登陸新一線城市武漢。
僅僅兩個月過後，武漢的第二間門店迅速開張，單層面積超過400平方米（約等於4,300 平方呎）。
除了武漢，積極拓展版圖的tea'stone，早前也在上海開設了當地第一間分店。
深圳好去處｜tea'stone 深圳分店詳情
tea’stone 萬象天地店
地址：深圳市南山區科發路大沖華潤置地萬象天地SL218鋪
營業時間：10:00-00:00
tea'stone深圳萬象前海店
地址：深圳市南山區桂灣四路169號萬象前海購物中心L158號
營業時間：10:00 - 22:00
tea'stone深圳平安金融中心店
地址：深圳市福田區益田路平安金融中心南塔L2層S202
營業時間：10:00 - 23:00
tea'stone創意文化園店
地址：深圳市南山區華僑城創意文化園E2棟101B
營業時間：10:00 - 00:00
tea'stone壹方城店
地址：深圳市寶安區新湖路99號前海壹方城星辰街L1-039/040
營業時間：10:00 - 00:00
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