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中國
2024-01-28 07:30:00

深圳美食｜除了八合里等連鎖店 盤點4間老饕才知道的「寶藏」級潮汕牛肉火鍋店

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深圳有不少潮汕牛肉火鍋的選擇。

深圳有不少潮汕牛肉火鍋的選擇。

不少港人都愛吃潮汕牛肉火鍋，深圳選擇都有很多，比較知名的大型連鎖品牌，就有八合里牛肉火鍋、潮汕大目牛肉火鍋等。不過，對不少老饕而言，知名連鎖餐廳勝在數量，但大多數時候無功無過，難有驚艷水準。以下就為大家盤點深圳4間「寶藏」級別潮汕牛肉火鍋，下次北上可以試試大型連鎖之外的選擇！

文：當代中國

深圳潮汕牛肉火鍋｜喜潮汕桐坑阿松牛肉店

有網友評出深圳4間出色的潮汕牛肉火鍋，並根據它們所在的方位，總結出8字口訣：「東翔西悅，南水北松」，分別指的是：阿翔鮮牛肉火鍋、潮悅牛肉火鍋店、潮德阿水牛肉火鍋、喜潮汕桐坑阿松牛肉店。以下就為大家逐間介紹一下。首先，就是「北松」——位於深圳北邊的喜潮汕桐坑阿松。這間店在龍華區的深圳北站附近，人氣相當高，被有些網友形容為深圳潮汕牛肉火鍋NO.1。食客推薦較多的牛肉部位和菜品包括吊龍、雪花牛肉、五花展、生牛丸、胸口油、牛丸粿條、濕炒牛河等。

不過，這間阿松的用餐環境就是屬於普通大排檔的水準，如果特別介意餐廳環境衛生的食客，可能要三思。在交通方面，對於北上港人來說，這間阿松應該是相對不太方便，距離附近的地鐵站都相當遠，可以先搭地鐵到深圳北站，再轉搭巴士或的士；或者直接由口岸搭的士前往。另外，要留意的是，桐坑鄉是廣東揭陽的一個地名。而在深圳，有相當多餐廳的名字，都同這一間「喜潮汕桐坑阿松牛肉店」十分類似，大家要注意辨別。

地址：喜潮汕桐坑阿松牛肉店

深圳市龍華區 民治街道東二村龍峰二路143號

人均消費：約105元人民幣

吃潮汕牛肉火鍋，能品嘗到牛肉鮮美的原味，是許多港人北上搵食的選擇。（圖片來源：視覺中國） 在北上熱潮中贏得高人氣的YouTuber「西DorSi」，亦有專門拍片介紹這一間潮汕牛肉火鍋。（圖片來源：西DorSi影片截圖） 這間潮汕牛肉火鍋的牛肉十分新鮮，配上涼瓜黃豆湯底和店家自製的沙茶醬，美味十足。（網上圖片）

深圳潮汕牛肉火鍋｜阿翔鮮牛肉火鍋

接下來這一間，就輪到「東翔」：阿翔鮮牛肉火鍋，位於羅湖，交通比較方便。這間店牛肉的質素上乘，必試招牌包括牛頸肉、雪花牛肉，肥瘦比例剛好，口感軟嫩；另外特色的牛肉煎餃都十分美味。至於湯底，這間潮汕牛肉火鍋的牛骨湯底，屬於味道清淡，不算十分濃郁，適合口味較淡以及鍾意品味牛肉原味的食客。另外，這間阿翔的特別之處，還包括提供豐富種類的調料，除了沙茶醬等經典選擇之外，還有酸酸甜甜的梅醬、薄荷醬、檸檬醬，有興趣的話不妨來一試。

地址：阿翔鮮牛肉火鍋（翠竹店）

深圳市羅湖區翠竹路1175

（距離地鐵3號線田貝站D口步行80米）

人均消費：約127元人民幣

這間阿翔鮮牛肉火鍋，一出田貝地鐵站就能看到，週末晚飯時間門口會有不少人等位。（圖片來源：網上圖片）

這間阿翔鮮牛肉火鍋，一出田貝地鐵站就能看到，週末晚飯時間門口會有不少人等位。（圖片來源：網上圖片）

深圳潮汕牛肉火鍋｜潮德阿水牛肉火鍋

第3間推介的潮汕牛肉火鍋，就輪到「南水」：南山區的潮德阿水牛肉火鍋。比起前面兩間，潮德阿水算是分店比較多，如今在全深圳已經開出有6間分店，其中南山區有4間，總店位於白石洲；福田車公廟亦有1間；另外還有1間在較遠的寶安區。這間潮汕牛肉火鍋店的一大特色，就是有一道「牛轉乾坤」，即是各個部位的牛肉鋪滿一圈，令人垂涎欲滴，十分適合多人聚餐。 比起口味較清淡的阿翔，潮德阿水的湯底同牛肉，就有比較突出的「牛味」，適合喜愛濃郁牛肉鮮味的食客。

地址：潮德阿水牛肉火鍋（深圳總店）

深圳市南山區石洲中路38

（距地鐵1號線白石洲站D口步行810米）

人均消費：約120元人民幣

「牛轉乾坤」分量看起來誇張，實際上若只有兩三個人，如果沒有太多其他肉，也是可以吃完。（圖片來源：小紅書） 潮德阿水牛肉火鍋的店面裝修和環境，也是本文推介的4間店當中，相對最好的。（圖片來源：Coochuan@小紅書）

深圳潮汕牛肉火鍋｜潮悅牛肉火鍋店

最後要介紹的，就是「西悅」：位於南山區西麗的「潮悅牛肉火鍋店」，它也被不少網友評為深圳潮汕牛肉火鍋「天花板」，可見這間也是前文介紹的「喜潮汕桐坑阿松牛肉店」的有力競爭對手。口味方面，潮悅的牛肉無論哪個部位，都口感一流，特別的是，還擁有相當濃郁的牛肉香，在這方面更是比上文介紹的潮德阿水還要突出。食一啖牛肉，口中即刻充滿四溢的肉香味。因此，這間潮悅牛肉火鍋店就比較適合注重牛肉味的食客。

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潮悅牛肉火鍋店除了在南山區西麗有分店，在羅湖區水貝地鐵站附近也有一間分店，不過西麗分店的人氣比較高。（網上圖片） 熱門牛肉部位包括吊龍、五花金錢展、頂級牛肉等。（網上圖片）

需要留意的是，潮悅像許多其他牛肉火鍋一樣，熱銷的牛肉部位常常售罄。根據網友經驗，大概下午5點和晚上9點左右是牛肉進貨時間，想要嘗到熱門部位的食客可以計算好時間再去。

地址：潮悅牛肉火鍋店（西麗龍井店）

深圳南山區龍井路龍井綜合樓196號外圍商鋪

（距離7號線龍井地鐵站B出口約790米）

人均消費：約128元人民幣

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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