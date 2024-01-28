深圳美食｜除了八合里等連鎖店 盤點4間老饕才知道的「寶藏」級潮汕牛肉火鍋店

不少港人都愛吃潮汕牛肉火鍋，深圳選擇都有很多，比較知名的大型連鎖品牌，就有八合里牛肉火鍋、潮汕大目牛肉火鍋等。不過，對不少老饕而言，知名連鎖餐廳勝在數量，但大多數時候無功無過，難有驚艷水準。以下就為大家盤點深圳4間「寶藏」級別潮汕牛肉火鍋，下次北上可以試試大型連鎖之外的選擇！

文：當代中國

深圳潮汕牛肉火鍋｜喜潮汕桐坑阿松牛肉店

有網友評出深圳4間出色的潮汕牛肉火鍋，並根據它們所在的方位，總結出8字口訣：「東翔西悅，南水北松」，分別指的是：阿翔鮮牛肉火鍋、潮悅牛肉火鍋店、潮德阿水牛肉火鍋、喜潮汕桐坑阿松牛肉店。以下就為大家逐間介紹一下。首先，就是「北松」——位於深圳北邊的喜潮汕桐坑阿松。這間店在龍華區的深圳北站附近，人氣相當高，被有些網友形容為深圳潮汕牛肉火鍋NO.1。食客推薦較多的牛肉部位和菜品包括吊龍、雪花牛肉、五花展、生牛丸、胸口油、牛丸粿條、濕炒牛河等。

不過，這間阿松的用餐環境就是屬於普通大排檔的水準，如果特別介意餐廳環境衛生的食客，可能要三思。在交通方面，對於北上港人來說，這間阿松應該是相對不太方便，距離附近的地鐵站都相當遠，可以先搭地鐵到深圳北站，再轉搭巴士或的士；或者直接由口岸搭的士前往。另外，要留意的是，桐坑鄉是廣東揭陽的一個地名。而在深圳，有相當多餐廳的名字，都同這一間「喜潮汕桐坑阿松牛肉店」十分類似，大家要注意辨別。

地址：喜潮汕桐坑阿松牛肉店

深圳市龍華區 民治街道東二村龍峰二路143號

人均消費：約105元人民幣