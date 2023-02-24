深圳美食2023｜茶館中的星巴克？深圳新式茶館tea'stone這樣令年輕人迷上喝茶

tea'stone 的店面設計多採用古風建築特色，亦很重視把室外景觀與室內空間緊密連繫在一起，增加閒適感。（圖片來源：teastone茶生活@微博）

對於開設在商場以外的茶店，tea'stone會在店的外圍擺放綠植，甚至建個小庭院，塑造一個屬於tea'stone的獨立寧靜空間。至於商場分店，店鋪則選擇結合新穎獨特的中式大屋簷設計，活用玻璃和木，模糊室內、室外的界限，增加空間感。

tea'stone於2018年在深圳創立，以中國原創純茶品牌作定位。深圳的分店共有5間，散落在社區、文創園區和商場等等。

tea'stone茶店店面統一採用極簡的直線條。室內多以傳統建築元素「樑」作為視覺主體，延伸狹長的空間。（網上圖片）

茶店內，還有一張至少16米長的吧台。它會依照泡茶方式演進的歷史時間線，由古至今，依次陳列漢唐時期炭火煮茶的器皿、宋代盞泡、明清時期的紫砂壺手泡，再到現代萃茶機器，最後是擺放茶配糕點的展示櫃，讓客人以最直觀的方式來了解茶。

tea'stone的茶藝師會活用上述工具，一步步沖泡客人下單的茶，整個設計仿如一台茶香四溢的時光機。（圖片來源：teastone茶生活@微博）

茶師煮茶的位置背後，還設有一面大茶櫃，這個設計靈感就來自用來存放中藥的「百子櫃」。

除了空間設計，茶店的靈魂當然是茶本身，那麼tea'stone的茶又有甚麼特別之處？

tea'stone｜選擇豐富 新意更勝 喝茶似喝酒？

為了要讓茶客更了解茶，tea'stone還遵循了「一人一席」的傳統喝茶儀式。每當tea'stone的茶師煮好或備好茶後，會盛入一人份的茶器端上客座。每款茶上席時，都會附贈關於茶的說明和小茶點，好讓茶客一對一地跟自己喜愛之茶交流。

tea'stone為顧客提供108種不同的茶葉，涵蓋中國茶的六大茶類。茶客可以按心情和喜好選熱茶或冷泡茶。

若是對茶完全沒有概念的，可以考慮點評度最高，被茶人稱為「茶中化石」的「碎銀子」，它是普洱茶中的珍品，濃鬱中透出淡淡棗皮甜香。