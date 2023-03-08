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2023-03-08 18:39:55

深圳美食2023｜過山車傳菜？失重餐廳登陸深圳 美食17秒從天而降科技滿Fun

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深圳失重餐廳SpaceLab

深圳失重餐廳SpaceLab科技感十足。

深圳美食2023｜在深藍色調的燈光下，一艘艘「飛船」在軌道上穿梭而過，飛船劃過軌道、像坐過山車一樣發出呼嘯聲，最終從天而降，落在餐桌上。

這個時候，小朋友們興高采烈地上前幫忙拿起載在船上的食物，興致滿滿地吃着。這個既科幻又好玩的餐廳有個有趣的名字，名叫「失重餐廳SpaceLab」，近年在全國火熱起來，首次登陸深圳後，迅即成為網紅必到的打卡地。

文：當代中國

深圳失重餐廳SpaceLab位於寶安區壹方城，巨型的玻璃幕牆把室內科幻場景完全呈現出來，單是外型已極吸睛。（網上圖片）

深圳失重餐廳SpaceLab位於寶安區壹方城，巨型的玻璃幕牆把室內科幻場景完全呈現出來，單是外型已極吸睛。（網上圖片）

深圳美食2023｜位於寶安壹方城 深藍科幻色調極搶眼

「失重餐廳SpaceLab」，位於深圳寶安區壹方城，在深圳乘搭地鐵1號和5號線到寶安中心站，再步行大約走五分鐘便可到達。

從外觀來看，失重餐廳SpaceLab已讓人非常驚喜。

失重餐廳的大門，以極具科幻感的深藍色作為主調，外牆是一個巨型的玻璃幕牆，把店內的佈置和格局完全呈現出來，讓顧客光顧之際，有如走進科幻的國度。

失重餐廳內的一道道鋼鐵軌道，其實是用作送餐的裝置，讓食物如過山車一樣從上滑下來，每軌道最多能同時服務三桌客人，有條不紊地送餐。（網上圖片）

失重餐廳內的一道道鋼鐵軌道，其實是用作送餐的裝置，讓食物如過山車一樣從上滑下來，每軌道最多能同時服務三桌客人，有條不紊地送餐。（網上圖片）

深圳美食2023｜送餐鋼鐵軌道最長150米 食物從天而降

進入餐廳後，顧客絕對會被眼前的佈局和裝置嚇一跳：餐廳內從天花搭建出一道道由鋼鐵搭建而成的軌道，連着多個360°迴旋向下走的軌道，軌道上載着一艘艘像小船又像小車的食物餐車，盛載食物從天空的軌道向下滑，以過山車一般的速度向下走，差不到落在地面時，則逐漸減速最後平穩落在餐桌上。

失重餐廳的軌道上，360°迴旋向下走的軌道，軌道上有螺旋結構，能在電腦系統指示下適時減速，令送餐小車能穩定的降落桌面。 （圖片來源：視覺中國）

失重餐廳的軌道上，360°迴旋向下走的軌道，軌道上有螺旋結構，能在電腦系統指示下適時減速，令送餐小車能穩定的降落桌面。 （圖片來源：視覺中國）

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有趣的是，這個送餐「過山車」軌道並非靠發電供應動力的，而是以「失重」為原理驅動。

那麼，甚麼是「失重」呢？「失重」又如何讓送餐系統運作呢？

小餐車在軌道上，利用下降時產生的勢能（Potential energy）轉化為動能（Kinetic energy），讓小車能急促向下滑。

當下滑到某一階段，軌道上的螺旋結構會減緩小車下滑的坡度，同時增加摩擦力，減低小車的動能，最後令小車的速度漸慢至停下來。

因為速度快，放在餐車上的食物不會東歪西倒，可以完整地送達顧客面前。

「失重」軌道上從天而降的食物，都是經過精心包裝、封條，確保食物送到桌面時完好無缺，如此新奇好玩的玩意，能夠吸引小朋友之餘又能提升食慾。（圖片來源：ANN@youtube）

「失重」軌道上從天而降的食物，都是經過精心包裝、封條，確保食物送到桌面時完好無缺，如此新奇好玩的玩意，能夠吸引小朋友之餘又能提升食慾。（圖片來源：[email protected]

深圳美食2023｜食物如坐過山車 「失重」系統17秒閃電送到     

失重餐廳的軌道共有18條，最長一條達150米，食物通過送餐小車，在過山車軌道，只需17秒就能從天而降，科技與美味巧妙結合，帶來視覺與味蕾的雙重享受。

餐廳內一條軌道連着三張圓桌，所以一條軌道可以照顧三桌食客。

整個失重餐廳充滿密密麻麻的鋼鐵質感，科幻深藍色的燈光打在銀色的軌道，整個餐廳的空間就如同科幻電影裏面的未來餐廳一樣。

這間充滿科幻感的餐廳有很多未來元素，其中就包括點餐。

點餐是用餐桌上的平板電腦，毋須經過人手處理，訂單經移動互聯網技術傳送至二樓廚房，當食物烹煮好後，食物和飲品會以外賣方式打包及封條，放在送餐小車上，再由中央電腦系統安排食物進入不同軌道，直接送到顧客面前。

8成的食物及飲品都是經軌道傳送上桌，只有兩成的以傳統人手上菜，這些主要是西餐牛排等主菜，因為需要加上廚師精心的藝術配襯上碟，所以需要由服務員送上。

失重餐廳進駐中國後最早開設的門店，是2017年於北京朝陽區藍色港灣店開設的第一家店（圖），店內裝潢同樣科幻，還有「太空人」負責招待客人，增添科幻氛圍。（圖片來源：視覺中國）

失重餐廳進駐中國後最早開設的門店，是2017年於北京朝陽區藍色港灣店開設的第一家店（圖），店內裝潢同樣科幻，還有「太空人」負責招待客人，增添科幻氛圍。（圖片來源：視覺中國）

失重餐廳SpaceLab並非深圳首創，它最早於2007年在德國諾倫堡開設第一家門店，此後大受歡迎，此後在阿聯酋的阿布扎比、英國、奧地利等地都陸續開設分店。

到2017年進入中國市場，第一家分店位於北京朝陽區藍色港灣，同時亦是亞洲第一家分店。

其後，失重餐廳陸續在上海、成都、重慶、西安、蘇州、深圳等一線城市開設分店，主要以特許經營方式經營，令這個網紅餐廳在中國火熱起來。而最接近香港的分店，則要去到深圳壹方城，於2019年開業，也是大灣區的第一家。

失重餐廳SpaceLab的科幻概念，把科技融入餐飲，為消費者製造有趣的體驗。

除了送餐的軌道過山車外，餐廳又會不時安排真人穿起太空衣，打扮成太空人（航天員）的造型，走出來招呼客人，也有迷你電影院供兒童欣賞電影，讓家長安心吃喝聯誼，在北京一些店還有無人餐車代替服務員送上主菜，均令消費者感受到科技為新時代帶來的樂趣。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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深圳的失重餐廳SpaceLab還設有迷你影院，會播放適合兒童觀賞的電影，讓家長們能安心相聚聯誼，這也凸顯了品牌餐廳對顧客的窩心照顧。（圖片來源：CAIYINY01@攜程）

深圳的失重餐廳SpaceLab還設有迷你影院，會播放適合兒童觀賞的電影，讓家長們能安心相聚聯誼，這也凸顯了品牌餐廳對顧客的窩心照顧。（圖片來源：[email protected]攜程）

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