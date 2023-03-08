深圳美食2023｜過山車傳菜？失重餐廳登陸深圳 美食17秒從天而降科技滿Fun

深圳美食2023｜位於寶安壹方城 深藍科幻色調極搶眼 「失重餐廳SpaceLab」，位於深圳寶安區壹方城，在深圳乘搭地鐵1號和5號線到寶安中心站，再步行大約走五分鐘便可到達。 從外觀來看，失重餐廳SpaceLab已讓人非常驚喜。 失重餐廳的大門，以極具科幻感的深藍色作為主調，外牆是一個巨型的玻璃幕牆，把店內的佈置和格局完全呈現出來，讓顧客光顧之際，有如走進科幻的國度。

深圳美食2023｜送餐鋼鐵軌道最長150米 食物從天而降 進入餐廳後，顧客絕對會被眼前的佈局和裝置嚇一跳：餐廳內從天花搭建出一道道由鋼鐵搭建而成的軌道，連着多個360°迴旋向下走的軌道，軌道上載着一艘艘像小船又像小車的食物餐車，盛載食物從天空的軌道向下滑，以過山車一般的速度向下走，差不到落在地面時，則逐漸減速最後平穩落在餐桌上。

有趣的是，這個送餐「過山車」軌道並非靠發電供應動力的，而是以「失重」為原理驅動。 那麼，甚麼是「失重」呢？「失重」又如何讓送餐系統運作呢？ 小餐車在軌道上，利用下降時產生的勢能（Potential energy）轉化為動能（Kinetic energy），讓小車能急促向下滑。 當下滑到某一階段，軌道上的螺旋結構會減緩小車下滑的坡度，同時增加摩擦力，減低小車的動能，最後令小車的速度漸慢至停下來。 因為速度快，放在餐車上的食物不會東歪西倒，可以完整地送達顧客面前。