深圳老闆行650公里回衡陽過年　盼以身作則為員工打氣

農曆新年將至，不少人都準備返鄉過年。但內地有一名男子起心動念，決定挑戰自我從廣東深圳「徒步」約650公里回湖南衡陽老家過節。他也接受內媒訪問，分享了這段難忘的「返家之路」心得。

根據內媒《九派新聞》，33歲的夏汪輝受訪時說，自己在本月9日萌生步行回家的想法：「覺得反正還有時間，乾脆挑戰一下，歷練一下自己，我也是一個比較果斷的人，就出發了。」他補充：「這兩年做生意的行情不是很好，想放鬆一下，也給店裏員工打個樣，給他們添加一點銳氣。」

同伴中途放棄

他坦言，自己在正式出發前，對650公里沒有具體概念，只想着先走再說，預計15天能到衡陽。他事先買了6個行動電源，又怕夜路暗還準備手電筒。當他把經歷分享至網上後，有網友提醒，有一段路可能沒有人煙，所以出發第3天抵達廣州時，又購入帳篷睡袋。

夏汪輝透露，起初是跟一名同鄉出發。但同伴在第3天到廣州後就放棄了：「等我走到從化，他又過來陪我，我們走到韶關，他又堅持不了，我就讓他先回家了」。1月22日，夏汪輝店裏的同事在湖南郴州加入行列，但走一段時間後腳就起水泡了。