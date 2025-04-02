深圳航空兩女乘客爆衝突 空姐勸阻手臂遭咬傷(有片)

因體味與香水問題發生爭執

微博帳號「我和空姐的日常」透露疑似事發經過「4月1日，ZH9539深圳至景德鎮航班，起飛前兩名女乘客因體味與香水問題發生激烈爭執，最終演變為肢體衝突。在制止衝突的過程中一名空乘人員被咬傷，機組人員介入後控制住局面，後全機乘客下機等待，航班延誤後起飛。」影片所見，事發時空姐與一名疑似女乘客扭作一團，對方不斷掙扎，當時有空少及其他乘客協助，情況混亂，空姐稱「你咬到我啦！」。