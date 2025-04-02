深圳航空兩女乘客爆衝突 空姐勸阻手臂遭咬傷(有片)

內媒報道，有人周二（4月1日）在社交平台發文稱，深圳航空ZH9539航班當天起飛前發生乘客衝突事件，有空姐勸阻時被咬傷，導致航班延誤。深圳航空工作人員表示，公司已經啟動全面調查程序，一旦有確切調查結果，會第一時間公布。
因體味與香水問題發生爭執
微博帳號「我和空姐的日常」透露疑似事發經過「4月1日，ZH9539深圳至景德鎮航班，起飛前兩名女乘客因體味與香水問題發生激烈爭執，最終演變為肢體衝突。在制止衝突的過程中一名空乘人員被咬傷，機組人員介入後控制住局面，後全機乘客下機等待，航班延誤後起飛。」影片所見，事發時空姐與一名疑似女乘客扭作一團，對方不斷掙扎，當時有空少及其他乘客協助，情況混亂，空姐稱「你咬到我啦！」。
深圳市機場（集團）有限公司官方網站顯示，4月1日，ZH9539航班原計劃下午5時45分從深圳寶安機場飛往上海虹橋機場，經停江西景德鎮機場，因旅客原因延誤至當晚7時56分起飛，最終於當晚11時06分抵達上海虹橋機場。
涉事旅客被移交警方處理
深圳航空官方賬號今日證實：4月1日，ZH9539深圳至江西景德鎮航班登機結束後，機上兩名旅客發生糾紛，一名乘務人員在維護客艙秩序過程中手臂輕微受傷，及時送醫後已無大礙，涉事旅客被移交警方處理。深航將全力維護旅客和員工的合法權益，呼籲廣大旅客遵守乘機規定，文明乘機出行。