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中國
2023-11-23 15:00:00

深圳親子好去處｜龍崗最大科技館「紅立方」 機械人同你捉棋夾Band展示未來生活

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龍崗最大科技館「紅立方」。

龍崗最大科技館「紅立方」。

想孩子了解國內最新的機械人及航天發展？在深圳龍崗便有一個全深圳最大的科普樂園，以大量的視覺科技和實體遊戲，呈現宇宙、航天科技，以及未來生活的場景。一座座龐大的科技玩意猶如一個夢幻的遊樂場，而且還是免費的，已成為親子網絡平台超讚的新熱點。

親子好去處｜深圳紅立方 「型格紅」勁吸晴

龍崗區人民政府花了十年時間，與私人機構龍城廣場於龍崗中心城龍翔大道興建了一座由「三館一城」組成的大型文化場館群。「三館一城」分別是龍崗區科技館、龍崗區公共藝術與都市計劃館、龍崗區少年宮，以及深圳書城龍崗城，四座建築物外型統一以紅色為風格，統稱為「深圳紅立方」，在2018年落成瞬即成為龍崗一顆耀眼的新星。

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深圳紅立方由「三館一城」組成一組文化館群，是龍崗市政府精心打造的文化新地標。 （圖片來源：視覺中國 )

深圳紅立方由「三館一城」組成一組文化館群，是龍崗市政府精心打造的文化新地標。 （圖片來源：視覺中國 )

親子好去處｜龍崗區科技館  五大展區8成屬遊戲增互動體驗

上圖中「深圳紅立方」最遠的一座，就是龍崗區科技館了。大量的互動體驗是龍崗區科技館最吸引的地方。龍崗區科技館共有7層，包括了地上5層及地下2層，有五大展區，分別為「科學之基」、「工業之興」、「科創之路」、「生命之謎」，以及「寰宇之夢」五大展區，有八成的裝置或展品都是互動體驗，並設有一系列公共教室，是親子，及中小學校到來學習最新科技的新場地。

深圳紅立方龍崗科技館內的互動體驗，好玩之外亦都十分有教育意義，提升小朋友學習的興趣。（圖片來源：獵筆小兮＠小紅書）

深圳紅立方龍崗科技館內的互動體驗，好玩之外亦都十分有教育意義，提升小朋友學習的興趣。（圖片來源：獵筆小兮＠小紅書）

宇宙航天展區  VR銀河場景壯觀

在「寰宇之夢」展區，就有一個太陽系八大行星的宇宙天體，巨型的星球模型及蔚藍色的星體空間，瞬間將你帶進了太空。這裏更設有一道虛擬的銀河隧道，走進隧道內，變幻的場景十分震憾！

在龍崗科技館不乏震撼的視覺元素體驗，有虛擬的宇宙場景、模擬雲、腳踏鋼琴裝置等，都令小朋友耳目一新。 （圖片來源：獵筆小兮＠小紅書）

在龍崗科技館不乏震撼的視覺元素體驗，有虛擬的宇宙場景、模擬雲、腳踏鋼琴裝置等，都令小朋友耳目一新。 （圖片來源：獵筆小兮＠小紅書）

親子好去處｜360°太空椅  體驗無重力倒立

感受外天空的景象，「寰宇之夢」展區更能夠體驗航天人員在外太空工作的各種場景。這裏有航天服模型供打卡，也特別設置一座360°旋轉的太空椅，坐上去就如同模仿太空人在太空的無重狀態一樣，倒立的一刻是挑戰參與者的膽量。想感受太空人倒立狀態的話，去踏一下360°單車吧！這座展品高達3米，要用力踏才能走完一圈！進入太空艙內，則是體驗航天員在太空起居作息的場景。太空艙內不同的儲物格可以打開，連太空人用的廁所都看得到。

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航天太空艙是龍崗科技館的重要展區，小朋友可以入來坐上太空椅，也可以隨意打開各箱子一看究竟。 （圖片來源：諾一媽咪伴娃成長微信) 龍崗科技館的360°自行車，模擬航天員在無動力狀態下倒立狀態，遊戲挑戰膽量。 （網上圖片)

親子好去處｜模擬海嘯 電磁鞦韆  感受大自然的威力

在「寰宇之夢」展區，還有模擬雲的展品、拉鉛球感受動力、模擬海嘯如何形成，也有電磁鞦韆，能夠感受各種大自然的狀態。

龍崗科技館內的機械人展區也是好玩展區之一，有不同機械人與你互動。 （圖片來源：深圳室內遛娃兒＠小紅書 )

龍崗科技館內的機械人展區也是好玩展區之一，有不同機械人與你互動。 （圖片來源：深圳室內遛娃兒＠小紅書 )

設各式機械人  下棋夾Band展示未來生活場景

至於另一層的展廳，則是機械人世界。這裏的機械人懂得拿汽水給你喝，也有機械人夾Band (樂隊)與眾同樂，亦有機械人與你一起博弈、投籃，或大玩氣墊球遊戲，讓你體驗今時今日的機械人有多先進。這裏還有一個專為兒童而設的科技遊樂園，園內的展品全都具有化學、力學等的元素，色彩繽紛又具知識性。累了，龍崗科技館還有科普影院，連續無間斷播放科普電影，是一個用作沉浸式學習科技知識的地方。

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深圳紅立方的深圳書城內，有一家深圳第一家無人書店，買家以電子支付及人臉辨別認證才能買書。 （網上圖片)

深圳紅立方的深圳書城內，有一家深圳第一家無人書店，買家以電子支付及人臉辨別認證才能買書。 （網上圖片)

深圳紅立方是龍崗政府努力建立的新文化地標，龍崗科技館外，有公共藝術及都市規劃館、少年宮，以及龍崗書城，全深圳第一家無人e書館就設在龍崗書城內。四座建築物外，還有龍崗政府打造的地下商業街。深圳紅立方的出現，令龍崗成為了深圳新的文化地標，是親子活動的好去處。

　　深圳紅立方龍崗科技館小資訊：

　　地址：深圳龍崗區龍翔大道8028號

　　交通：地鐵3號線龍城廣場站D出口500米

　　時間：9:30-18:00

　　票務：免費入場，需提前在公眾號「深圳紅立方」預約。Idea樂園出票時間8:00


本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】
 

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