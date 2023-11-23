深圳親子好去處｜龍崗最大科技館「紅立方」 機械人同你捉棋夾Band展示未來生活

想孩子了解國內最新的機械人及航天發展？在深圳龍崗便有一個全深圳最大的科普樂園，以大量的視覺科技和實體遊戲，呈現宇宙、航天科技，以及未來生活的場景。一座座龐大的科技玩意猶如一個夢幻的遊樂場，而且還是免費的，已成為親子網絡平台超讚的新熱點。 親子好去處｜深圳紅立方 「型格紅」勁吸晴 龍崗區人民政府花了十年時間，與私人機構龍城廣場於龍崗中心城龍翔大道興建了一座由「三館一城」組成的大型文化場館群。「三館一城」分別是龍崗區科技館、龍崗區公共藝術與都市計劃館、龍崗區少年宮，以及深圳書城龍崗城，四座建築物外型統一以紅色為風格，統稱為「深圳紅立方」，在2018年落成瞬即成為龍崗一顆耀眼的新星。

親子好去處｜龍崗區科技館 五大展區8成屬遊戲增互動體驗 上圖中「深圳紅立方」最遠的一座，就是龍崗區科技館了。大量的互動體驗是龍崗區科技館最吸引的地方。龍崗區科技館共有7層，包括了地上5層及地下2層，有五大展區，分別為「科學之基」、「工業之興」、「科創之路」、「生命之謎」，以及「寰宇之夢」五大展區，有八成的裝置或展品都是互動體驗，並設有一系列公共教室，是親子，及中小學校到來學習最新科技的新場地。

宇宙航天展區 VR銀河場景壯觀 在「寰宇之夢」展區，就有一個太陽系八大行星的宇宙天體，巨型的星球模型及蔚藍色的星體空間，瞬間將你帶進了太空。這裏更設有一道虛擬的銀河隧道，走進隧道內，變幻的場景十分震憾！

親子好去處｜360°太空椅 體驗無重力倒立 感受外天空的景象，「寰宇之夢」展區更能夠體驗航天人員在外太空工作的各種場景。這裏有航天服模型供打卡，也特別設置一座360°旋轉的太空椅，坐上去就如同模仿太空人在太空的無重狀態一樣，倒立的一刻是挑戰參與者的膽量。想感受太空人倒立狀態的話，去踏一下360°單車吧！這座展品高達3米，要用力踏才能走完一圈！進入太空艙內，則是體驗航天員在太空起居作息的場景。太空艙內不同的儲物格可以打開，連太空人用的廁所都看得到。

親子好去處｜模擬海嘯 電磁鞦韆 感受大自然的威力 在「寰宇之夢」展區，還有模擬雲的展品、拉鉛球感受動力、模擬海嘯如何形成，也有電磁鞦韆，能夠感受各種大自然的狀態。