深圳金毛中暑亡 疑沖涼後被硬塞細烘乾機

深圳一隻金毛尋回犬周日被主人送去一間寵物醫院洗澡，未料從此與主人天人永隔。該名狗主在社交平台投訴，指周日中午將「皮皮」送到涉事寵物醫院洗澡，數小時後獲告知，皮皮在烘乾毛髮期間中暑，正在搶救。狗主一家趕到寵物醫院，發現皮皮全身濕透，毫無知覺，醫護人士正為皮皮敷永，甚至開始灌腸降溫。

經過數小時搶救，皮皮情況轉趨穩定。狗主一家陪伴皮皮到半夜才回家休息，未料翌日一早收到電話通知，皮皮情況惡化。狗主一家再次趕到醫院，送皮皮最後一程。最終皮皮於周一早上9時離世。

狗主表示，皮皮4歲，體重約45公斤，每隔兩周都會去涉事「深圳瑞派五環寵物醫院白石洲店」洗澡。店方聲稱事發前只是將皮皮放進烘乾機以攝氏38度烘了半小時，又指皮皮抵達時已「有點喘」，但狗主質疑，「九十斤(45公斤)的金毛塞到那個小烘乾箱裡根本無法動彈」，並強調皮皮身體非常健康。

狗主報警 索現場監控片段不果

狗主表示已經報警，並曾要求查看店內監控片段，但遭店方拒絕，而且「警察來了也拿不到監控視頻」。目前皮皮已經火化，狗主和店方尚未就賠償達成一致。

內地「九派新聞」引述一名畢業於華中農業大學獸醫學系、從事多年寵物醫療的獸醫表示，若使用烘乾箱為寵物烘乾毛髮，溫度與時間控制十分重要，工作人員還需密切關注箱內寵物情況，隨時處理，而大型犬隻需要大口呼吸，方能保持心肺舒適，若烘乾箱太小、過於密閉，可能會導致寵物中暑。