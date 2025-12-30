深圳飄雪商場｜深業上城/萬象前海/前海壹方城等跨年打卡好去處

在指定時間，人造雪花漫天飄落，整個冰川景區都會披上一層柔軟的白色 ，配上場內極光效果與浪漫音樂，讓人有如置身於冰雪世界，。 冰雪奇景外，商場其他角落也充滿驚喜。L1層的星空連廊設有唯美燈光主題佈置，商舖櫥窗也換上了應節的聖誕陳列，逛街時不妨細心發掘。這個聖誕，不妨親身來體驗這個從裏到外都充滿節日魔法的商圈吧！ 萬象前海冰雪之境II資料 地址：萬象前海B2層庭院

交通：地鐵5號線桂灣站A1出口

飄雪日期：即日起至2026年1月28日，每周五、周末及節假日

飄雪時段： 14:00-17:00；19:30-21:30 （一小時一場，每次10分鐘）

門票：於「深圳萬象前海」公眾號領取電子入場券

萬象天地 10米高魔法書屋飄雪盛景 坐落於南山區高新園地鐵站旁的深圳萬象天地，今年聖誕以「奇遇書局」為主題，將商場街區打造成一本奇幻的冬日童話書。這裏有由巨型書本堆疊而成的10米高金色聖誕樹，一條約150米長的聖誕森林步道，串聯品牌DIPTYQUE的書局裝置，整體充滿了書香與奇幻氣息。 雪場景主要在「高街·丁字路口」區域上演。與持續多日的飄雪活動不同，這裏的飄雪是限時節日限定的，將聖誕氛圍推向高峰。 當飄雪來臨，人造雪花從高街的上空緩緩飄落，配合着璀璨的燈飾與街區的書本裝飾，營造出極富浪漫與文藝感的歐陸冬日市集氛圍。尤其是在黃昏亮燈後的黃金時段，暖黃色的燈光與漫天飄雪交織，這時是打卡氛圍最佳、最出片的時刻。

萬象天地 地址：深圳萬象天地高街

交通： 南山區高新園站 深圳前海壹方城 泡泡瑪特「潮玩」雪景 坐落於深圳寶安中心區的前海壹方城，是深圳西部的熱門購物地標。今年聖誕，潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）空降前海壹方城，為節日送上熱鬧氣氛。現場不僅有高達12米的巨型螺旋聖誕樹，更有Molly、Labubu、Dimoo等六大超人氣IP角色全員換上聖誕裝登場，將商場化身為一個充滿童趣的潮玩打卡樂園。

夢幻的飄雪場景位於商場的 L1龍廣場，即巨型聖誕樹所在的區域。這場飄雪的最大特色，在於它與潮玩場景及節日音效的完美融合。當人造雪花從龍廣場上空緩緩飄落，不僅環繞著閃耀的聖誕樹和可愛的潮玩雕塑，更會搭配温馨的聖誕音樂，共同營造出浪漫的網紅打卡氛圍。這場結合了潮流玩具與冬日浪漫的視聽盛宴，將持續至12月31日。 深圳前海壹方城X泡泡瑪特 地址：寶安區新湖路99號前海壹方城L1龍廣場

交通：地鐵5號線寶華路B2出口

飄雪日期：即日起至2025年12月31日，每周五、周末及12月31日

飄雪時段： 16:00、19:00、20:00 （每次20分鐘）

深業上城 LOFT小鎮的飄雪祕境 以建築獨特LOFT小鎮而聞名的深業上城，今年聖誕節也加入白色聖誕的行列。 今年聖誕，深業上城以「絨毛熊」打造了一個沉浸式的雪國童話小鎮。商場內外遍布精心佈置的打卡點：L1中庭矗立著高達6.5米、會寫賀卡的巨型絨絨熊，身旁環繞著聖誕小火車和可愛的動物夥伴；東門入口則有駕駛雪橇的絨絨熊；而最核心的景觀，是位於L3層小鎮西廣場的「奇妙聖誕森林」。這裏銀裝素裹，遍布鋪滿白雪的聖誕樹、雪屋和糖果裝置，彷彿一個真實的雪國祕境。

浪漫的飄雪場景正是在這片「奇妙聖誕森林」中上演。在12月31日，每天兩個時段，雪花從夜空緩緩飄落，配合聖誕森林的璀璨燈飾，與及不定時的樂隊巡遊，營造出極度浪漫的冬日氛圍。建議您在傍晚前去，既能欣賞白天的童話雪景，又能感受入夜後燈光與飄雪交織的夢幻時刻。 深業上城 地址：深業上城L3小鎮西廣場

交通：地鐵10號線冬瓜嶺站E出口

飄雪日期：2025年12月31日

飄雪時段：19:00、20:00 （整點飄雪，每場35分鐘）