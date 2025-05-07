深圳驚現無人麵館　還有哪些機械人餐飲黑科技？

深圳機械人迎來新應用！近日，一家「無人麵館」驚艷亮相，全程由機械人操控，從擀麵、煮麵到出餐不到50秒，效率與趣味俱全，火速成為網紅餐館。深圳還有甚麼全程由機械人操控的有趣餐飲場景？

「火星麵館」全館以橙色為主調，店內有一部造麵機器、一部造湯機器，以及一位機械人「大廚」，店前大大的海報展示「6元現做牛肉麵」，全店只售賣簡單數款湯麵餐，每一款都是即叫即造，保證新鮮。

無人麵館全名為「火星麵館」，位於深圳龍崗星河WORLD人工智能產業園內，於今年3月才正式開業。餐館內空無一人，從下單至出餐全程由機械人操作，僅48秒便出餐。每碗湯麵最便宜僅為6元人民幣，口感不錯，「平靚正」令小店瞬即刷爆社交平台，成為「網紅麵館」。

店前掛上一部電腦螢幕供下單。顧客下單後，機械人「大廚」便開始工作。店內機器自動啟動一站式擀麵粉、和麵、切麵條，並自動與食材一同烹煮，出來便是熱騰騰的麵條。此時，機械人手臂把碗麵拿出，置於另一機器一下，湯汁精準倒在碗內，機械人再把湯麵上蓋，置於出餐口便完成，全程只需要48秒。

客人端出湯麵，拿着外賣餐具，便可以在麵館旁邊的餐桌上享用了。

湯麵的賣相僅屬一般，但吃過的網民說口感不錯，性價比還算是相當高的。

光明區明湖公園「藍橋書咖」 深圳首家機械人咖啡館

想品嘗一杯由機器「咖啡大師」沖調的咖啡嗎？在明湖公園內的「火星計劃空間-藍橋書咖」便可以一嘗滋味。這裏是「深圳首個機械人咖啡館」，店內能夠親眼欣賞到機器咖啡大師為你沖調一杯咖啡！

走進「藍橋書咖」，迎面而來的一「位」造型可愛的機械人咖啡師，它的名字叫「鐵蛋」。選購咖啡後，鐵蛋咖啡大師便開始工作。它張開超萌雙臂熟練地沖泡，首先取杯、研磨、萃取，最後加奶，技術嫻熟，端出來的咖啡色澤豐盈、口感醇厚，與一般咖啡師沖調的無異。