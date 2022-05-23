深圳黃牛收錢帶粉絲闖私人倉庫 鑿壁偷窺小鮮肉歌手

古有鑿壁偷光，今有鑿壁偷睇明星？這種「勤力」要不得！內地「白鹿視頻」報道，深圳一名從事影視道具製作的姓陳男子，上周五早上離開自家辦公倉庫後，竟然有黃牛撬開倉庫門，帶領二、三十名粉絲浩浩蕩蕩走入去。然而，一班粉絲並非參觀倉庫，而是在牆上鑿廿多個小洞，偷看在隔壁攝影棚拍攝的「小鮮肉」歌手蔡徐坤。
陳男指，該批粉絲不止鑿牆，還踩壞其辦公梳化，打碎其製作來拍攝的玻璃製品，架上的物品也被搞到亂七八糟。陳男表示已經報警，警方正在處理事件。
事主：黃牛收錢帶粉絲撬門闖入
陳男又提到，曾與許多一線明星合作，還是第一次遇到這種事，「黃牛就是收取了這些粉絲的錢」，粉絲當中還有不少是未成年，身穿校服，「黃牛帶他們做這種事情……那如果以後小孩子都像這樣的話，那不就亂了嘛」。
內地網民：追星不是這樣追的
內地網民紛紛表示，「這已經違法了吧！進入私人地方還毀壞私人財物」、「這叫入室偷盜。還有這叫甚麼黃牛啊？叫犯罪分子」、「這黃牛和跟著他的粉絲膽子真大」、「追星真不是這樣追的，清醒一點吧」、「追星要適度啊，明星要引導粉絲正確追星哦」。
23歲的蔡徐坤2012年參加湖南衛視綜藝節目《向上吧！少年》後進入娛樂圈，2015年參加中韓真人騷《星動亞洲》後，2016年10月以10人男子組合SWIN的小分隊SWIN-S成員出道，2018年以個人身份參加愛奇藝《偶像練習生》獲得第一名，以男團NINE PERCENT隊長及C位出道。