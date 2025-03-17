深圳龍崗區醫院全面採用「華佗GPT」　全球首個醫療大模型有多好？

ChatGPT聽多了，「華佗GPT」又是甚麼呢？
想像一下，身體感到不適時，在家中先以手機進入醫院AI聊天室，輸入病徵，系統指示你需要看哪一科，並即時排期預約；到看病時，醫生已了解你的情況，加快速度對症下藥。
這個AI聊天室，就是「華佗GPT」了，是深圳研發的全國首個垂直醫療大模型，究竟它有甚麼特別之處？有哪些醫院採用？
文章出處：「當代中國」網站
華佗GPT｜首個國產醫療AI 中文場景下勝過GPT-4
「華佗GPT」，是由香港中文大學（深圳）與深圳市大數據研究院聯合開發的全國首個國產ChatGPT醫療領域垂直大模型，由去年4月開始，在深圳市龍崗區公立醫院應用，到目前為止該區已有12家公立醫院部署採用，令龍崗區的醫療人工智能服務走在全國最前沿之列。
據香港中文大學（深圳）官網顯示，2023年10月，「華佗GPT」已通過國家執業藥師考試，以及多個醫療資格考試，且在各項考試和專業評測中取得了優異成績。在中文醫療場景上，「華佗GPT」比國際知名的GPT-4大模型表現更好。與此同時，華佗GPT還是一個免費開源模型，可供直接使用。
華佗GPT｜龍崗區公立醫院廣泛應用 聽懂自然口語 還能直接排期
深圳市龍崗區政府大力推動區內醫院應用，華佗GPT已成功應用在醫院智能分診、預問診、健康科普、院內諮詢等多方面服務，顯著提升了病者就醫及和醫生的工作效率。
最早應用「華佗GPT」智能導診系統的，是深圳市龍崗區人民醫院 （香港中文大學（深圳）附屬第二醫院）。
市民透過手機進入醫院的官方微信公眾號或「健康龍崗」小程序後，選擇「華佗GPT預約」，輸入文字或語音與系統進行溝通。「華佗GPT」結合AI深度融合自然口語處理技術，能夠高度辨識口語，做到流暢地與市民溝通，了解到他們的醫療需要。
例如，老伯伯對「華佗GPT」說：「華佗醫生你好，我最近感覺有點喘不上氣，血壓好像有高，半夜偶爾還會咳嗽，你能給我推薦掛哪一個科嗎？」系統能清晰辨認到老伯的口語，與之進行無障礙溝通，提供病症評估、健康咨詢，或就醫指導，並建議病者該分診到哪一科。當老伯伯同意後，系統更可以無縫連接掛號，快速完成排期預約，讓老伯伯加快得到就醫的機會。
目前，華佗GPT的分診準確率已達95%以上，大幅提升了醫療服務效率。
當然，純粹透過AI不足以為病人確診斷症，但通過系統，病人可以預先具體地寫下病徵，減少因為面對醫生時的感到緊張或尷尬而不能詳細描述病況。到應診時，醫生便能初步掌握病者的情況，加快診斷，對症下藥，緊抓最佳的治療時機。
不足一年間，龍崗區公立醫院陸續應用。現時，除了龍崗區人民醫院外，龍崗中心醫院及第三人民醫院也已上線使用，目前已有12家醫院部署應用，未來系統將在龍崗各大公立醫院實現區域全覆蓋。
華佗GPT｜可上載圖片 查詢健康信息無難度
除了智能導診系統服務外，在日常生活中，華佗GPT也能化身作健康助手。在「華佗GPT」平台上，市民可以用口語輸入諮詢，也可以上載圖片，獲得個別的健康信息。
「華佗GPT」是由「90後」的香港中文大學（深圳）數據科學學院助理教授王本友，帶領一班平均年齡僅24歲的深圳科研團開發的。除了為病人服務外，王本友還會把「華佗GPT」為醫生提供服務，一方面為醫生提供輔助診斷，減輕工作量，另一方面則透過大模型賦能的產品培養醫學生和醫生，為未來醫療作準備。
龍崗區致力發展智慧醫療。去年，龍崗區衛生健康局發布了《關於創建龍崗區衛健領域人工智能應用與創新發展示範區的行動方案（2024-2025）》，積極發展「AI+衛健」，實現區域醫療的數位化、智慧化、資訊升級，向市民提供更優質的醫療服務。
延伸閱讀：醫療結合時裝研發AI功能衣 葉曉雲以創科對治脊柱側彎
延伸閱讀：深圳「養和」｜新風和睦家醫院 深圳首間港資綜合私院專攻中產家庭
【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】