深圳龍崗區醫院全面採用「華佗GPT」　全球首個醫療大模型有多好？

據香港中文大學（深圳）官網顯示，2023年10月，「華佗GPT」已通過國家執業藥師考試，以及多個醫療資格考試，且在各項考試和專業評測中取得了優異成績。在中文醫療場景上，「華佗GPT」比國際知名的GPT-4大模型表現更好。與此同時，華佗GPT還是一個免費開源模型，可供直接使用。 華佗GPT｜龍崗區公立醫院廣泛應用 聽懂自然口語 還能直接排期 深圳市龍崗區政府大力推動區內醫院應用，華佗GPT已成功應用在醫院智能分診、預問診、健康科普、院內諮詢等多方面服務，顯著提升了病者就醫及和醫生的工作效率。 最早應用「華佗GPT」智能導診系統的，是深圳市龍崗區人民醫院 （香港中文大學（深圳）附屬第二醫院）。 市民透過手機進入醫院的官方微信公眾號或「健康龍崗」小程序後，選擇「華佗GPT預約」，輸入文字或語音與系統進行溝通。「華佗GPT」結合AI深度融合自然口語處理技術，能夠高度辨識口語，做到流暢地與市民溝通，了解到他們的醫療需要。

例如，老伯伯對「華佗GPT」說：「華佗醫生你好，我最近感覺有點喘不上氣，血壓好像有高，半夜偶爾還會咳嗽，你能給我推薦掛哪一個科嗎？」系統能清晰辨認到老伯的口語，與之進行無障礙溝通，提供病症評估、健康咨詢，或就醫指導，並建議病者該分診到哪一科。當老伯伯同意後，系統更可以無縫連接掛號，快速完成排期預約，讓老伯伯加快得到就醫的機會。 目前，華佗GPT的分診準確率已達95%以上，大幅提升了醫療服務效率。 當然，純粹透過AI不足以為病人確診斷症，但通過系統，病人可以預先具體地寫下病徵，減少因為面對醫生時的感到緊張或尷尬而不能詳細描述病況。到應診時，醫生便能初步掌握病者的情況，加快診斷，對症下藥，緊抓最佳的治療時機。 不足一年間，龍崗區公立醫院陸續應用。現時，除了龍崗區人民醫院外，龍崗中心醫院及第三人民醫院也已上線使用，目前已有12家醫院部署應用，未來系統將在龍崗各大公立醫院實現區域全覆蓋。 華佗GPT｜可上載圖片 查詢健康信息無難度 除了智能導診系統服務外，在日常生活中，華佗GPT也能化身作健康助手。在「華佗GPT」平台上，市民可以用口語輸入諮詢，也可以上載圖片，獲得個別的健康信息。 「華佗GPT」是由「90後」的香港中文大學（深圳）數據科學學院助理教授王本友，帶領一班平均年齡僅24歲的深圳科研團開發的。除了為病人服務外，王本友還會把「華佗GPT」為醫生提供服務，一方面為醫生提供輔助診斷，減輕工作量，另一方面則透過大模型賦能的產品培養醫學生和醫生，為未來醫療作準備。