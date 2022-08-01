深圳「低頭族」撞致七旬老人骨折 反指老人「無靠右行」是禍首

街上越來越多「低頭族」，把握每一分每一秒覆WhatsApp，碌FB、IG，甚至打機、煲劇等，不注意路面情況，有如「皇帝出巡」要途人讓路迴避。深圳鹽田區就有一名男子邊低頭看手機邊行走，一名77歲行動緩慢的老人走避不及，遭這名「低頭族」迎面撞倒，導致胸椎骨折及全身多處軟組織挫傷，住院四十多天。涉事「低頭族」被老人告上法庭後，竟試圖指控老人是釀成今次意外的禍首——違反交通規則「無靠右行」，相當荒謬。

賠償金額未達共識 老人將低頭族告上法庭

深圳市鹽田區人民法院上周四在微信公眾號講述案情，指姓賴原告去年11月某個上午在小區內行走期間，突然被姓歐陽的被告迎面撞跌，倒地不起，痛苦呻吟。賴被送入醫院後，被診斷為「胸椎椎體壓縮骨折」及全身多處軟組織挫傷。歐陽為賴墊支了部分醫療費，之後雙方未能就賠償金額達成共識，賴遂將歐陽告上法庭。

「靠右行駛」只適用於車輛 不適用於行人

法院提到，歐陽在庭上辯稱，賴並無靠道路右側行走，違反交通規則，應在事件中負主要責任。不過，內地交通法規只對機動車及非機動車有「靠右行駛」的規定，並無規定行人必須靠右行走。法院認為歐陽的主張並不成立。

「低頭族」被判賠醫療費營養費等合共2萬多元

此外，事發現場閉路電視片段顯示，歐陽撞倒賴時，正低頭看手機，且步速較快；賴以緩慢速度正常行走，視線向著前方。法院認為，事發時賴已盡了謹慎注意路況的義務，在事故中並無過錯，歐陽則明顯疏忽大意，應就事故負上全部責任。法院最終判歐陽向賴賠償醫療費、營養費等合共20,796.6元人民幣。

深圳鹽田法院提醒「文明出行」 不做低頭族

法院指出，據統計，在「注意力分散」引發的交通事故中，62%傷亡者為「低頭族」，而隨著「低頭族」群體日漸壯大，由「低頭族」引發的事故亦逐年增多。法院提醒，為了自己及他人的人身與財產安全，應養成文明的出行習慣，注意交通安全，「走路不當『低頭族』」，盡「謹慎注意」的義務，若然導致他人受傷、遭受損失，須按《民法典》承擔「侵害他人民事權益」的責任。

