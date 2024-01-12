深圳「山中野人」失蹤16年隱居避世　家屬尋回後嘆：爸爸過世等不到了

深圳一名速遞員日前在龍崗區山中，意外發現一名野居男子，在自行搭建的窩棚裏野居8年，自稱會下山撿拾食物，用水靠附近水井，後經多方聯繫最終發現男子是湖北天門人，已經和家人失聯整整16年。

據《極目新聞》報道，速遞員初次遇到這名男子時，對方顯得非常警惕，手中還緊握着一根鐵棍以防不測，與之交流中，男子透露自己是湖北人，因為性格原因在打工過程中頻繁與人發生衝突，最終選擇了遠離人群的山中生活。

整個人看起來並不頹廢或異常

男子所居住的窩棚條件極其簡陋，僅僅是用雨布在林間空地上搭建而成，周圍堆滿了他撿來的各種廢品。儘管生活艱苦，衣物陳舊，卻十分乾淨；鬍鬚和頭髮也被他精心修剪過，整個人看起來並不顯得頹廢或異常。

消息曝光後，相關部門和媒體經過多方查找和比對資訊，最終確認這名男子疑似湖北天門人羅某某。家屬們在看到照片後激動不已，羅某某的姐夫萬先生更是當場認出了他。