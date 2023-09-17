深圳｜烤五花肉滲出「粉白液體」嚇怕食客　店家：解凍後正常血水

記者李宗芳／綜合報道

近日內地網友在廣東深圳龍崗一家烤肉店用餐，烤盤上五花肉竟流出詭異「Barbie粉」液體，質疑店家使用組合肉。對此，餐廳回應稱粉色液體是原本肉裏的血水，屬於正常現象。

「這合成肉嗎？還是啥？不敢吃了」

據網友發布影片顯示，一烤盤上正烤着五花肉片，一旁有粉紅色混着乳白色液體流出，該網友配文稱：「烤五花肉流粉色的湯水，店員解釋說和煮雞蛋煎雞蛋一個原理，這合成肉嗎？還是啥？不敢吃了」。

據《白鹿視頻》報道，該烤肉店回應稱，店裏用的不是組合肉，粉色液體是原本肉裏的血水，店裏的肉買來都要放進冰箱，凍硬後才會拿出來用機器切片，從冰箱裏拿出來會有水分，烤時候肉會軟化流出湯汁，可能當時店員沒說清楚，給顧客造成了誤會。