深圳10月展覽攻略：夢幻金魚、巨人雕塑與琉璃大廈

深圳展覽｜「ART AQUARIUM」金魚藝術展 超夢幻視覺盛宴 作為全球最具代表性的現代藝術展之一，日本「ART AQUARIUM夢幻金魚藝術展」近日正式登陸深圳，帶來了一場震撼的視覺盛宴。

ART AQUARIUM夢幻金魚藝術展．深圳特展 日期：即日至11月22日 時間：上午10:00至晚上9:30（最後入場時間） 地址：中國華潤大廈藝術中心美術館B1層 票價：成人128元人民幣

深圳展覽｜萬象天地巨人展 時尚品牌與潮流藝術的碰撞 要數近期人氣最火爆的深圳展覽，一定不得不提到位於深圳萬象天地的「巨人展」——《INSECT KINGDOM昆蟲王國》，是由藝術時尚品牌「HAUS NOWHERE」，通過藝術與購物結合而成的創新零售空間。 「HAUS NOWHERE」樓高三層，每一層都擺放了不同主題的巨型藝術裝置，像是最具代表性的《太初巨人》就貫穿了三層空間，非常震撼。

放眼望去，巨人抱膝而坐，閉起雙眼，除了體型巨大無比外，就連皮膚的細節都十分逼真，仿佛一個栩栩如生的巨人坐在大家面前，壓迫感十足！ 除了《太初巨人》，「巨人展」中還有巨型機械人、巨型野牛、鏡面螳螂、銀白蜘蛛等充滿未來科幻感的巨型藝術裝置等待大家發掘及打卡，喜歡潮流藝術文化的朋友一定不能錯過！

HAUS NOWHERE《INSECT KINGDOM昆蟲王國》 時間：星期日至四 上午10:00至晚上10:00；星期五及六上午10:00至晚上10:30 地址：深圳南山區深南大道9668號深圳萬象天地北區水廣場NL199號 票價：免費（參觀前需在微信小程式預約）

深圳展覽｜瑪絲菲爾大廈琉璃展 「最魔幻建築」限時開放 最後一站，我們來到坐落於深圳龍華區的瑪絲菲爾大廈，這座在網絡上被稱為「帶點魔性」的建築，造型極其獨特，它其實是深圳服裝品牌瑪絲菲爾（Marisfrolg）的辦公大樓，如今神秘的它終於首次對外開放了。

在本次限時開放期間，瑪絲菲爾大廈同時舉辦「萬相琉璃」藝術展，展覽以煉製琉璃的晶石山作為靈感，將大廈的秀場空間打造成半開放式迷宮，展出100餘件琉璃藝術作品，為觀眾呈現沉浸式的時尚及空間美學。 與此同時，觀眾也可以在展覽中品鑒瑪絲菲爾以琉璃藝術為創作靈感打造的高定藝術工坊線新品，體驗多樣的時尚穿搭。

《萬相琉璃》Marisfrolg冬季琉璃工坊藝術展 日期：即日起至10月14日 時間：上午10:00至晚上6:00 地址：MARISFROLG瑪絲菲爾大廈西門（深圳市龍華區浪花路與石龍仔路交叉口南80米） 票價：380元人民幣（遊園、觀展）；680元人民幣（遊園、觀展、主題甜點）