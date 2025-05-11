深圳37歲女月薪4784元債務達2544萬 網民熱議如何欠巨款

深圳市中級人民法院發布的一則個人破產清算申請公告，近日在微博引起熱議。申請人為一名37歲姓周女性，她每月工資收入為4,784元(人民幣、下同)，住房公積金帳戶餘額11,592.27元，但其申報的債務總額高達2,544萬餘元，遠超其可承受範圍。報道指，該案仍在個人破產申請審查公告階段，法院還未決定是否受理；申請審查公告的目的是廣泛徵集知情人的反饋，並審查申請人的真實性。有網民認為，月薪4,784元欠下如此巨款有問題，另有人估計申請人是「職業背債人」。也有人認為法院不應受理，以防有人藉破產逃避債務。

深圳為個人破產制度試點

內媒稱，內地個人破產制度還在已開發地區試點，如深圳就形成了完整的地方法律規範文件－《深圳經濟特區個人破產條例》(以下簡稱《破產條例》)。所謂個人破產，簡單說就是，當一個人資不抵債時，由法院決定是否豁免其大部分債務，從而得以重新出發。當一個人陷入破產時，是已經欠了「一輩子還不起的錢」，還是「十輩子還不起的錢」，區別其實不大。重要的是，該不該對其減去負擔，給予當事人重新出發的機會。

《破產條例》強調的是「促進誠信債務人經濟重生」，破產法學理中稱之為「誠實且不幸」的人。此事中，月收入四、五千元的周某因何欠下2,544萬元巨債，人們目前不得而知。但這不代表其未必沒有合理原因。條例規定符合條件的「誠實而不幸」債務人可申請破產清算、重整或和解。若申請獲批，法院將制定還款計劃，要求債務人未來收入超出基本生活費用的部分用於償債，同時限制高消費行為。