深圳5星酒店傳推「剩菜盲盒」自助餐僅79元 有乜食睇彩數

深圳據報出現「剩菜盲盒」潮流，有5星級酒店亦加入，推出僅需79元人民幣的「剩菜盲盒」自助餐，吃的是當日索價至少200元的正價自助餐「水尾」，並非指別人吃剩的東西，而是指外面還沒被拿完的美食。「剩菜盲盒」自助餐須即日預先搶票，數量不多，據報非常熱門。因食品種類須視乎當日顧客的食量，故能否回本或吃到自己想吃的食物，須看像開盲盒般靠運氣。 微信公眾號「深圳微時光」一篇由作者白粥撰寫的文章稱，「剩菜盲盒」近年備受深圳年輕人喜愛，在部分餐廳、麵包店、輕食店及壽司店等推出，索價往往僅原價的三分一甚至四分一。文章表示，目前深圳提供「剩菜盲盒」自助餐的酒店僅有位於龍華清湖的一間，上架已將兩個月。酒店視乎當日剩餘的菜餚數量，而釋出少則兩、三個，多則10個的盲盒名額，須在當日中午搶購、並在當晚8時半享用。

現場環境︰

剩菜盲盒自助餐 網上評價兩極 作者稱連續搶了3天券後終搶到一張。當晚未夠8時半到場，發現菜式跟正價沒大大分別，蝦、蟹、貝類、蟶子等海鮮，以後牛扒、三文魚及其他刺身等都有，此外還有幾十款甜品、水果及飲品，並有一些家常菜。當日拿完的貴價菜據報包括焗龍蝦、鮑汁扣鮑魚配紫米，以及佛跳牆等。 作者最終拿了蝦、三文魚刺身、牛扒、蔬菜、水果及甜品等。其評價是刺身沒有魚肉的韌勁，似在室溫放久了，口感一般；牛扒則「太有嚼勁」，且欠肉香；蝦則香而乾淨但不夠彈性；水果和甜品則不錯。作者表示，進場時還有三分一顧客在用餐，而顧名思義是「剩菜」，較餐盤上菜餚售罄不補，而他亦發現部分菜式不夠熱。至於用餐時間則為一小時，但超時亦不會被趕。整體而言，作者認為若要求比較高的人，可能會覺得不值。據報相關的自助餐網上評價兩極，有網民留言稱「想吃的基本都還有」，但亦有網民認為自己「當了一次難民，搶著吃一些平時都看不上的東西」。