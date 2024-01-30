深圳Costco交通方便 3條免費巴士經福田口岸、紅山站及深圳北站。（資料圖片）

深圳Costco 3大免費巴士專線直達 深圳Costco位於深圳龍華區民治街道民達路68號，最近的地鐵站是4號線或6號線的紅山站，但仍需要步行一段路，不算太方便。為了便利港人到深圳Costco，深圳提供3條免費的直達巴士路線。 巴士專線H541A來往紅山地鐵站 停靠站點：紅山地鐵站A1出口、深圳Costco 服務時間：從紅山站往深圳Costco，每日9:00-20:00； 從深圳Costco往紅山地鐵站，每日09:30-20:30 班次：每60分鐘一班

巴士專線H541B線來往深圳北站 H541B線則由深圳北站東廣場公交站往返Costco。 停靠站點：深圳北站東廣場公交站、深圳Costco 服務時間：從深圳北站東廣場公交站往深圳Costco，每日9:00-19:10； 從深圳Costco往深圳北站，每日09:30-20:30 班次：每80分鐘一班

龍華文旅專線A線來往福田口岸 第3條來往深圳Costco的免費巴士路線是在福田口岸的「龍華文旅專線」A線。「龍華文旅專線」A線原為服務龍華區商圈及商場而開設的免費專線巴士，因為深圳Costco開業，「龍華文旅專線」A線新增「龍塘新村西」站點，直達深圳Costco。這專線每逢周末及假日開行，農曆年間如常服務，至2月25日止。 停靠站點：福田口岸公交總站、崗厦村、惠鑫公寓②、紅山地鐵站、龍塘新村西 (直達Costco)、龍華實驗學校、龍華壹方城、龍華實驗學校、紅山地鐵站、惠鑫公寓②、福田口岸公交總站 服務時間：2024年1月7日-2月25日 每周末及假日（含香港法定假期） 班次：30-40分鐘一班