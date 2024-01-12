深圳Costco今開業 數千人「打蛇餅」需排3小時(多圖)

深圳Costco今開業 數千人「打蛇餅」需排3小時

繼山姆之後，深圳今日（4日）迎來多一間會員制連鎖大型美資超市Costco（開市客），成為港人又一打卡點。華南首家Costco店早上8時35分在深圳龍華開業，吸引數以千計民眾「打蛇餅」排隊進場，現場一度秩序混亂，職員表示現時排隊需要3小時才能進店，停車場亦要等3小時方有車位。有人於昨晚已排隊，有顧客稱「時間太長不等了，建議本周不要來」，亦有人因不適放棄排隊。有網民駕車時驚見人龍後稱「場面有點似3年前做核酸(檢測)」。

熱搶茅台及草莓熊公仔 店外貼出告示，民眾要至少1小時才可入場，但及後有職員表示現時排隊需要3小時才能進店。超市於10時半發放給會員的手機短信顯示，開市客深圳會員店目前停車位已滿，進場需等候至少3小時以上，並建議會員提前安排行程，錯峰出行。現場不乏港人，到處聽到廣東話，其中茅台及1,999元人民幣的草莓熊公仔成為熱搶商品。