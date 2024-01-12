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中國
2024-01-12 11:30:03

深圳Costco今開業 數千人「打蛇餅」需排3小時(多圖)

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深圳Costco今開業 數千人「打蛇餅」需排3小時

深圳Costco今開業 數千人「打蛇餅」需排3小時

繼山姆之後，深圳今日（4日）迎來多一間會員制連鎖大型美資超市Costco（開市客），成為港人又一打卡點。華南首家Costco店早上8時35分在深圳龍華開業，吸引數以千計民眾「打蛇餅」排隊進場，現場一度秩序混亂，職員表示現時排隊需要3小時才能進店，停車場亦要等3小時方有車位。有人於昨晚已排隊，有顧客稱「時間太長不等了，建議本周不要來」，亦有人因不適放棄排隊。有網民駕車時驚見人龍後稱「場面有點似3年前做核酸(檢測)」。

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熱搶茅台及草莓熊公仔

店外貼出告示，民眾要至少1小時才可入場，但及後有職員表示現時排隊需要3小時才能進店。超市於10時半發放給會員的手機短信顯示，開市客深圳會員店目前停車位已滿，進場需等候至少3小時以上，並建議會員提前安排行程，錯峰出行。現場不乏港人，到處聽到廣東話，其中茅台及1,999元人民幣的草莓熊公仔成為熱搶商品。

深圳龍華區Costco為內地第6間門市，佔地逾1.5萬平方米。Costco中國大陸區總經理章曙蘊此前表示，該店與全球逾870間門市布局相似，進店後首先是家品區，其後是新鮮食品區等，為針對華南地區需求，會特別提供花膠雞、臘味及蔬果等貨品。

Costco目前入會費每年299元人民幣，如港人持有內地手機號碼，可以直接在Costco微信程式內登記做會員；如沒內地電話就可以直接到店申請會員實體卡。

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