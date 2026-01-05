深漢醉漢點燃大量氣球引發大火　　除夕夜被捕

廣東深圳日前發生火災，一名酒醉男子在除夕晚上無故點燃街頭攤販的氣球，導致火勢瞬間吞噬一大串氣球與三輪汽車，險些釀成人命傷亡。與此同時，浙江省寧波市也有人無視禁令在人潮中燃放煙火。

綜合媒體報道，網上流傳的影片顯示，一名販售氣球的商販在深圳龍崗街頭將三輪車停於路邊，車上綁著一大串氣球。一名男子路過時竟突然將氣球點燃，火勢瞬間竄起，導致氣球與三輪車均被燒毀。據悉，事發日為跨年夜當晚，當時深圳龍崗萬達廣場附近聚集眾多市民進行放氣球的活動。