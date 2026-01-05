深漢醉漢點燃大量氣球引發大火　　除夕夜被捕

廣東深圳日前發生火災，一名酒醉男子在除夕晚上無故點燃街頭攤販的氣球，導致火勢瞬間吞噬一大串氣球與三輪汽車，險些釀成人命傷亡。與此同時，浙江省寧波市也有人無視禁令在人潮中燃放煙火。
綜合媒體報道，網上流傳的影片顯示，一名販售氣球的商販在深圳龍崗街頭將三輪車停於路邊，車上綁著一大串氣球。一名男子路過時竟突然將氣球點燃，火勢瞬間竄起，導致氣球與三輪車均被燒毀。據悉，事發日為跨年夜當晚，當時深圳龍崗萬達廣場附近聚集眾多市民進行放氣球的活動。
事發地點為龍崗萬達廣場附近
男子點燃氣球一事發生在消防救援站旁邊，消防員第一時間使用滅火器將明火撲滅，沒有人受傷。最後該涉事男子由於酒後滋事已被警方刑事拘留。
此外，浙江寧波海曙區也有兩名男子在管制區域點燃隨身攜帶的煙火。民警發現後，第一時間控制二人，熄滅、收繳煙火。由於處置及時，沒有造成任何人受傷，現場秩序平穩。
據悉，跨年夜當晚，許多人來到浙江寧波市中心的天一廣場上，伴隨著大家的倒數聲，2026新年來到，眾人將手中的氣球放飛。這時，有兩名男子卻將手中的煙火向空中噴射，旁邊的人嚇得紛紛閃開。很快有民警過來，一名黑衣男子扔下煙火跑開，另一名男子則被控制住；隨後兩名男子遭拘留。
無論是放飛氣球或煙火，皆伴隨危機。警方呼籲，廣大市民朋友應增強法律責任意識和自我防護能力
