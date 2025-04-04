清明節｜廣東人秘製雞蛋食療　保全年身體健康兼發財運

清明節｜大灣區客家人必吃艾粄 清明節吃艾粄（粄粵音：本）是廣東的傳統風俗。 艾粄又叫青團，清明餅、艾葉粑粑、清明果。艾葉指的是艾草，是一種藥草，具強健身體、止咳驅寒之效；粄，就是客家方言裏指的各類糯米、粘米糕點的通稱。香港人常聽到的茶粿，也是艾粄的其中一種。 艾粄是以艾葉的汁混合着糯米粉為主要食材，加入一些餡料製成的。因為艾葉是綠色的，所做出來的艾粄、青團等小吃，全都是綠色的，這也成為了清明獨有的色彩。 客家人有句老話，叫「清明前後吃艾粄，一年四季不生病」，習俗相傳吃了艾粄後，止咳驅寒氣，有飽腹感有氣力，便達到強健身體的功效。 清明節 | 東莞重視祭品「四大件」 必吃蘋果取諧音「平安」 而在東莞鳳崗的民間傳說中，艾粄還被賦予一個神奇功效：因為清明時節雷雨特別多，東莞人相信吃了艾粄就不怕被雷劈，能夠避過災禍。 東莞人在清明節最講究的，就是祭品，必有乳豬、蘋果、甘蔗、發糕四大件。乳豬是必吃，寓意紅皮赤壯；蘋果諧音「平安」，吃後有一家平安；甘蔗本身一節一節的，就有節節高升的意頭。 清明節｜肇慶吃甘蔗 由頭吃到尾 寓意有頭有尾 祭祖之後吃甘蔗的，在大灣區內則以肇慶最為重視，還有隆而重之的儀式。因為一節一節的甘蔗寓意吃後能節節高升。肇慶人會叮囑子女，吃甘蔗要從頭吃到尾，不能沒吃完就扔掉，傳說吃過甘蔗，做事就能有頭有尾，善始善終。

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