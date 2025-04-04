清明節｜廣東人秘製雞蛋食療　保全年身體健康兼發財運

清明節除了祭祖行清外，美食也是儀式的一部分。在粵港澳大灣區，因應地區的文化習俗及農作物收成，傳承着不同懷念先人的美食傳統，吃法還別具風格。現在就盤點一下灣區5大極具特色的清明食品。
文章出處：「當代中國」網站
清明節｜廣州必吃蕎菜炒燒豬 「行清」儀式才完整
在廣州，清明節掃墓行清後，分了太公燒豬，還未算完成拜祭儀式，必要吃一道蕎菜炒燒豬，才算過了一個完整的清明節。
為甚麼要選蕎菜？蕎菜乍看與香葱一樣，細看明顯有棱角，質地較香葱挺拔，味道香甜。
這是廣東典型的時令蔬菜，並非一年四季都有，一年之中，只有清明前後才最當造。俗語有「清明蕎菜香，最是相思情」，因為清明前後才能吃蕎菜，廣州人便把蕎菜稱為「思親菜」，聞到蕎菜香便知道是清明時節。
清明節｜大灣區客家人必吃艾粄
清明節吃艾粄（粄粵音：本）是廣東的傳統風俗。
艾粄又叫青團，清明餅、艾葉粑粑、清明果。艾葉指的是艾草，是一種藥草，具強健身體、止咳驅寒之效；粄，就是客家方言裏指的各類糯米、粘米糕點的通稱。香港人常聽到的茶粿，也是艾粄的其中一種。
艾粄是以艾葉的汁混合着糯米粉為主要食材，加入一些餡料製成的。因為艾葉是綠色的，所做出來的艾粄、青團等小吃，全都是綠色的，這也成為了清明獨有的色彩。
客家人有句老話，叫「清明前後吃艾粄，一年四季不生病」，習俗相傳吃了艾粄後，止咳驅寒氣，有飽腹感有氣力，便達到強健身體的功效。
清明節 | 東莞重視祭品「四大件」 必吃蘋果取諧音「平安」
而在東莞鳳崗的民間傳說中，艾粄還被賦予一個神奇功效：因為清明時節雷雨特別多，東莞人相信吃了艾粄就不怕被雷劈，能夠避過災禍。
東莞人在清明節最講究的，就是祭品，必有乳豬、蘋果、甘蔗、發糕四大件。乳豬是必吃，寓意紅皮赤壯；蘋果諧音「平安」，吃後有一家平安；甘蔗本身一節一節的，就有節節高升的意頭。
清明節｜肇慶吃甘蔗 由頭吃到尾 寓意有頭有尾
祭祖之後吃甘蔗的，在大灣區內則以肇慶最為重視，還有隆而重之的儀式。因為一節一節的甘蔗寓意吃後能節節高升。肇慶人會叮囑子女，吃甘蔗要從頭吃到尾，不能沒吃完就扔掉，傳說吃過甘蔗，做事就能有頭有尾，善始善終。
清明節｜清明吃雞蛋源自上古祭祀？
清明時節，還有吃雞蛋的習俗，相傳源於古代周朝的上祀節。周朝巫術流行，每年三月「上巳」（三月上旬的第一個巳日，後來被定為三月初三），女巫都會在河邊為人們舉行祈求儀式。人們為求子，將各種禽蛋如雞蛋、鴨蛋、鳥蛋等煮熟並塗上各種顏色，成為「五彩蛋」，他們來到河邊把五彩蛋投到河裏，順水而下，下游的人爭相打撈食用，相信食後便能成孕。
在廣東，人們相信，清明節吃雞蛋，一年都會身體健康。
所謂「陽春三月三，薺菜煮雞蛋」，廣東人會把陽春三月當造的薺菜入饌，加入紅棗、雞蛋一起煮。薺菜因有諧音「聚財」而受人喜愛。民間流行一個傳說，清明節在祭祖的時候，借助祖先的神靈和財氣，人們會將鮮薺菜洗淨後，捆扎成一小束，加人雞蛋、紅棗、生姜煮，每人吃一碗，相信吃後能有發財運，可防頭痛頭昏病，成為一種應節的民間食療。
清明節這天的雞蛋除了吃，還可以玩。分為兩種，一種是畫蛋，另一種是雕蛋。在雞蛋上畫出五彩繽紛的圖畫，畫後雞蛋可以吃掉，而在雞蛋表面雕刻圖畫的，則僅供玩賞，不能食用。
粵港澳大灣區發展日新月異，而文化一脈相承。對於現代人來說，清明節仍然是拜祭祖先的重要節日，那些自古流傳下來的美食、儀式、節俗，仍然值得重視和奉行。
延伸閱讀：清明節｜灣區五大清明習俗 掃墓又叫「行清」？「插柳」是甚麼？