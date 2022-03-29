清明節｜廣東多地不准現場掃墓 提倡居家祭奠追思

清明將至，內地多個省市暫停墓園現場拜祭，呼籲民眾改為網上掃墓或使用墓園的代客掃墓服務。(互聯網)

在廣東，深圳、佛山、中山、江門、海豐、陸豐、肇關、揭陽等地月中起陸續發出通知，暫停所有墓園、骨灰龕場等殯葬服務場所的現場祭掃活動，恢復時間另行通知，其中佛山還要求各殯葬服務機構盡力提供免費鮮花代祭、網絡祭掃等服務，且有多地同時禁止在公共區域、山林等焚燒紙錢、紙紮品等；部分地方農村私墓可在向當地村委報備後拜祭，但禁止帶火種及易燃易爆物品上山，而且有人數限制。至於廣州，疫情低風險地區可實名預約親身掃墓，中、高風險地區不開放現場拜祭。

新冠疫情下第3個清明節將至，內地多個省市為免人群聚集，都制止民眾親身掃墓，提倡以居家祭奠追思、網上虛擬掃墓等方式緬懷先人，同時呼籲身處外地、海外、港澳台等鄉親暫緩回鄉掃墓。

網上賣家推千元代哭掃墓服務

北京、浙江等地就推出網絡祭掃、代為祭掃及現場祭掃供民眾選擇。在天津西青區因疫情封閉的辛口鎮，有墓園已接獲一千多份代客祭掃訂單，3名在墓園隔離的「00後」員工每日代三、四十名客戶掃墓。陝西西安市殯儀館本周就有15個家庭預約，其中10個家庭預約獻花、擦拭墓碑、修剪附近花草的免費基本服務，5個家庭付費升級，加入敬獻水果、行叩拜禮服務。

網購平台和社交平台亦有不少人兜售代客掃墓服務，有賣家價格按距離收100至500元(人民幣，下同)不等，獻花、上香、擦拭墓碑等費用按市價另計。有賣家甚至叫價1,000元推出「會哭，會叫，會鬧」的代孝子賢孫哭鬧掃墓服務，有網民改詩揶揄，「清明時節雨紛紛，墳前嚎哭欲斷魂。借問哭者子或婿？此人已哭十座墳」。