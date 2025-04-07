網路時代讓許多事情可以不用親力親為，連清明節掃墓都可以請人代勞。近日，內地有跑腿平台推出清明代祭掃服務，其中最貴的套餐售價4999元人民幣，包含一瓶貴州茅台酒，引發網路熱議。
據「羊城晚報」、「藍鯨新聞」等傳媒4月5日報道，該跑腿平台共推出3個版本的套餐，分別是「孝心滿滿PRO版」「孝心滿滿MAX版」和「孝心滿滿ULTRA版」，價格分別為2小時起/249元人民幣（約265.7港元）、2小時起/449元人民幣（約479.1港元）、8小時內/4999元人民幣（約5,333.8港元）。
孝心滿滿ULTRA版包括2700元貴州茅台
其中，最貴的套餐（8小時內/4999元人民幣）因價格和內容引發熱議，該套餐中除常見的冥鈔、元寶、菊花等祭品外，還可定制3分鐘微紀錄片，另外還包含一瓶貴州茅台酒，價值2700元人民幣（約2,881.2港元），不少網友質疑該酒的真偽。
對此，平台客服人員受訪時回應稱：「由於4999元的套餐服務比較特殊，這個訂單內相關物品的購買會由我們相關平台品牌部的專人進行跟進，然後和師傅一起採買。」
代掃墓服務收入最少獲17萬
報道指由於清明節掃墓的特殊性疊加套餐的價格，讓該平台的「代祭掃服務」在社交平台遭受質疑，有網友認為這只是行銷策略，若落實到「下單」環節並非一門好生意。截至4月5日下午，該服務已售出699件，若以最基礎的Pro版定價計算，該專案累計收入超17萬元人民幣（約18.1萬港元）。
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