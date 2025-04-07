據「羊城晚報」、 「 藍鯨新聞」等傳媒4月 5日報道，該跑腿平台共推出3個版本的套餐，分別是「 孝心滿滿PRO版」 「 孝心滿滿MAX版」 和「 孝心滿滿ULTRA版」 ，價格分別為2小時起/249元人民幣（約265.7港元）、2小時起/449元人民幣（約479.1港元）、8小時內/4999元人民幣（約5,333.8港元）。

網路時代讓許多事情可以不用親力親為，連清明節掃墓都可以請人代勞。近日，內地有跑腿平台推出清明代祭掃服務，其中最貴的套餐售價4999元人民幣，包含一瓶貴州茅台酒，引發網路熱議。

孝心滿滿ULTRA版包括2700元貴州茅台

其中，最貴的套餐（8小時內/4999元人民幣 ）因價格和內容引發熱議，該套餐中除常見的冥鈔 、元寶、菊花等祭品外，還可定制3分鐘微紀錄片，另外 還包含一瓶貴州茅台酒，價值 2700元人民幣（約2,881.2港元）， 不少網友質疑該酒的真偽。

對此 ，平台客服人員受訪時回應稱：「 由於4999元的套餐服務比較特殊，這個訂單內相關物品的購買會由我們相關平台品牌部的專人進行跟進，然後和師傅一起採買。」