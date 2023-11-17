清華大學歷史系博士轉行當占星師月入3萬　網民激辯是否浪費學校名額

近日《鳳凰網》在微博上傳一部以「清華女博士畢業作占星師月入3萬」標題的訪談影片，引發不少網友熱烈討論，有人認為不該拿大眾的標準去定義別人，有人甚至直批：「根本是在浪費清華的名額。」

在求學時有重度抑鬱

瑪莉安（化名）是清華大學歷史學博士，以占星師身份工作已2年半，至今已經手近千名客戶，收入剛過3萬元人民幣（約3.32萬港元），她透露，社會上無形會有一個職業三六九等的判斷，因此自己常得來的不是誇讚，而是無盡的謾罵，因為大家會認為她是清華博士，卻放棄所學的歷史，轉行從事占星工作，根本在浪費清華的名額，她就此表示：「清華這個學校在中國被投射太多的光環了。」

瑪莉安提到，在求學時有重度抑鬱，並患有嚴重的雙向情緒障礙症，在當時認識了一位首席占星師：「他告訴我這個東西可以幫助我理解個人議題，也可以幫我省下心理諮商的費用。」她坦言，促使她下定決心踏入占星行業的原因，除了覺得收入還不錯外，最主要是因為，她認為自己沒辦法在這種「非升即走」的教育制度下繼續和其他人競爭。