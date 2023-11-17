清華大學歷史系博士轉行當占星師月入3萬　網民激辯是否浪費學校名額

近日《鳳凰網》在微博上傳一部以「清華女博士畢業作占星師月入3萬」標題的訪談影片，引發不少網友熱烈討論，有人認為不該拿大眾的標準去定義別人，有人甚至直批：「根本是在浪費清華的名額。」
在求學時有重度抑鬱
瑪莉安（化名）是清華大學歷史學博士，以占星師身份工作已2年半，至今已經手近千名客戶，收入剛過3萬元人民幣（約3.32萬港元），她透露，社會上無形會有一個職業三六九等的判斷，因此自己常得來的不是誇讚，而是無盡的謾罵，因為大家會認為她是清華博士，卻放棄所學的歷史，轉行從事占星工作，根本在浪費清華的名額，她就此表示：「清華這個學校在中國被投射太多的光環了。」
瑪莉安提到，在求學時有重度抑鬱，並患有嚴重的雙向情緒障礙症，在當時認識了一位首席占星師：「他告訴我這個東西可以幫助我理解個人議題，也可以幫我省下心理諮商的費用。」她坦言，促使她下定決心踏入占星行業的原因，除了覺得收入還不錯外，最主要是因為，她認為自己沒辦法在這種「非升即走」的教育制度下繼續和其他人競爭。
老師或家人都很支持她的決定
瑪莉安分享，無論是學校老師或家人都很支持她的決定，儘管明白會遭受旁人無情的嘲諷，她仍堅持以這種方式獲得自己心靈上的援助，也成為其他人尋求協助的對象：「我覺得一個開放的社會是會允許人在抑鬱時，能夠尋求不同求助手段的，有些客戶是不願意去尋求心理諮商師的，因為等於是個一個陌生人講話，但他們至少知道我的背景，會覺得相對安全。」
此文一出引發熱議，累積高達586萬次觀看、6萬按讚數、4千則留言，讓該話題登上微博熱搜，不少網友在下面謾罵：「抑鬱可以通靈？」、「看到覺得很悲哀」。也有網友提到：「人家喜歡做什麼是人家的事情，和哪間學校無關。」、「不應該習慣拿社會的標準去制定別人的幸福。」
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