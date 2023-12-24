清華大學「鉈中毒案」受害者去世終年50歲　28年來半癱殘疾　真兇未落網

北京清華大學在1994年發生一宗震驚校園的「鉈中毒案」，受害女生朱令22日去世，而蓄意投毒的凶手至今仍未找到，就連神探李昌鈺博士也曾表示，這宗案件若要偵破的話「非常困難」，而得知朱令過世消息，網友也紛紛湧入清華大學的微博留言區哀悼，其中有不少網友痛批犯案者「凶手會有報應的」。
北京清華大學昨（23日）早在微博發文稱：「我校1992級校友、勇敢堅強的朱令於2023年12月22日在北京去世，我們對朱令的去世表示深切哀悼，向朱令的家人致以誠摯慰問。願朱令此去有琴聲相伴、一路走好。」
掉髮、幾近失明兼喪失語言能力
回顧這宗案件，死者朱令在1992年考入清華大學，成績優異的她還會彈一手古典好琴，被認為是外貌及內涵皆備的才女。不過，她在1994年某日突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，直至1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。
警方調查後發現，朱令是被人投毒，而且是會讓人極其痛苦的「鉈中毒」。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，而種種跡象指向朱令的孫姓室友涉有嫌疑。
北京警方雖然曾對孫女調查，但由於鉈中毒測試報告出得太晚，加上無監視器，物證已被滅跡，儘管辦案人員盡了最大努力，仍未獲取認定疑犯的直接證據。在證據不足的情況下，孫女在1998年解除了境管和疑犯身份，此案也成為一樁懸案，而孫女2006年曾發表聲明，堅決否認自己投毒，並稱自己並非唯一能接觸到鉈鹽的學生。
室友06年曾發表聲明否認涉案
包括神探李昌鈺博士在2013年曾指出，朱令案如果要偵破的話「非常困難」，但如果有原始案卷、原始物證的話可能有機會，至於這樁懸案，朱令的父親吳承之坦言已經放下：「我們不在了，社會也不會拋棄她。」
在今年11月，朱令50歲生日前夕腦瘤病發，顱壓過高、瞳孔放大，甚至出現高燒至39度，陷入重度昏迷的情況。當時家人以表示「做好了準備」，不再對她進行侵入式治療。
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