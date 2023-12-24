清華大學「鉈中毒案」受害者去世終年50歲　28年來半癱殘疾　真兇未落網

北京清華大學在1994年發生一宗震驚校園的「鉈中毒案」，受害女生朱令22日去世，而蓄意投毒的凶手至今仍未找到，就連神探李昌鈺博士也曾表示，這宗案件若要偵破的話「非常困難」，而得知朱令過世消息，網友也紛紛湧入清華大學的微博留言區哀悼，其中有不少網友痛批犯案者「凶手會有報應的」。

北京清華大學昨（23日）早在微博發文稱：「我校1992級校友、勇敢堅強的朱令於2023年12月22日在北京去世，我們對朱令的去世表示深切哀悼，向朱令的家人致以誠摯慰問。願朱令此去有琴聲相伴、一路走好。」

掉髮、幾近失明兼喪失語言能力

回顧這宗案件，死者朱令在1992年考入清華大學，成績優異的她還會彈一手古典好琴，被認為是外貌及內涵皆備的才女。不過，她在1994年某日突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，直至1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

警方調查後發現，朱令是被人投毒，而且是會讓人極其痛苦的「鉈中毒」。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，而種種跡象指向朱令的孫姓室友涉有嫌疑。