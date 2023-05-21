清華碩士奪世界小姐中國區人氣冠軍　冀打破對理工科女生偏見

記者鄒慈芸／綜合報道
雲南大理20日舉辦了世界小姐（Miss World）選美中國區總決賽，而獲得中國區最強人氣冠軍和東部賽區冠軍得主洪昊昀不只漂亮，吸引大眾注意的，還有她擁有北京清華大學碩士的超強學歷，可說是內外兼備。
父：有家國情懷也有俠女風範
從5月9日開始，洪昊昀和來自全國各地的共108名世界小姐選手抵達大理，開始準備比賽，所有人會按照「風、花、雪、月」四個組別，進行才藝、影視、體能、新媒體話題等賽事對決。
洪昊昀在才藝表演節目中，選擇了演唱電影「花木蘭」的主題曲《自己》，洪昊昀的爸爸表示，女兒有家國情懷，也有俠女風範，才會選擇用這首歌登台表演。
不顧反對一直堅持下來
獲獎後，洪昊昀曬出獎杯，分享一路走來的感想，她坦言，當初宣布參賽時，身邊許多人都不能理解，認為一個在念書方面表現不錯的學生，為什麼要去參加選美，洪昊昀表示，沒有人是需要被他人定義的，希望自己獲獎一事可以打破人們對理工科女生的偏見，只要每個人都朝着自己喜歡的樣子，勇敢去走就可以了。因此自己還是不顧大家的反對，一直堅持下來。
而學習方面，洪昊昀也並沒有怠慢，她目前正在北京清華大學讀研究所，近期剛剛申讀阿拉伯聯合大公國穆罕默德·本·扎耶德（Mohamed Bin Zayed）人工智能大學博士成功，未來也會繼續在國外鑽研自己的專業領域。
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