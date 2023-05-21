清華碩士奪世界小姐中國區人氣冠軍　冀打破對理工科女生偏見

記者鄒慈芸／綜合報道

雲南大理20日舉辦了世界小姐（Miss World）選美中國區總決賽，而獲得中國區最強人氣冠軍和東部賽區冠軍得主洪昊昀不只漂亮，吸引大眾注意的，還有她擁有北京清華大學碩士的超強學歷，可說是內外兼備。

父：有家國情懷也有俠女風範

從5月9日開始，洪昊昀和來自全國各地的共108名世界小姐選手抵達大理，開始準備比賽，所有人會按照「風、花、雪、月」四個組別，進行才藝、影視、體能、新媒體話題等賽事對決。

洪昊昀在才藝表演節目中，選擇了演唱電影「花木蘭」的主題曲《自己》，洪昊昀的爸爸表示，女兒有家國情懷，也有俠女風範，才會選擇用這首歌登台表演。