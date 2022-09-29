港女倒斃台北龍山寺女廁 遺字條稱「不要隨便跟靈界溝通」

台灣台北市萬華區龍山寺驚傳有香港女生在女廁廁格內輕生，清潔工人發現時，已死去多時。警方在其手袋中發現兩張字條，上面寫著「對不起，要清理很麻煩」、「對不起，不要隨便跟靈界溝通」等，相當詭異。

台灣傳媒報道，死者為來自香港的20歲姓鍾女僑生，警方翻查閉路電視，發現鍾女今日早上11時許進入寺內，然後獨自進入地下室的女廁，之後未再離開。清潔工人下午2時左右入女廁打掃時，發現倒數第2格無法打開，詢問多次也沒有人回應，於是通知保安過來破門，結果發現一名女子倒臥廁格內，已無呼吸心跳，嚇得連忙報警。

警方初步排除他殺

警方到場調查後，證實現場無打鬥痕跡、無外力介入跡象，並在其手袋中發現身份證明文件及兩張字條等，字條上寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」等，初步排除他殺。警方已通知其家屬處理後事，詳細案發原因有待進一步調查。

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撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

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