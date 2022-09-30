港女倒斃台北龍山寺　入境處：接獲求助積極跟進

一名留學台灣的20歲香港女子昨日被發現倒斃於台北市萬華區龍山寺的女廁內。香港入境處表示，就一名港人在台灣地區離世一事，入境處接獲求助後，一直與當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

綜合台媒報道，昨日下午約2時，龍山寺清潔員地下室期間，發現女廁一間門無法打開，於是通報保安人員，其後發現一名女子在廁格內死去多時。警方翻查現場閉路電視，發現死者早上獨自到龍山寺，其後進入女廁所便無離開，期間沒有其他人尾隨，現場也沒有打鬥痕迹。警方在其手袋中發現兩張字條，上面寫著「對不起，要清理很麻煩」、「對不起，不要隨便跟靈界溝通」等，相當詭異。警方勘查後等待司法相驗釐清死因，已聯繫家屬前來台灣辦理後事。