港澳台居民即日起若遺失或忘帶通行證　可網上即辦電子臨時通行證

內地出入境管理局公布，即日起港澳台居民可網上辦理電子臨時通行證。當局表示，港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台，即時申請有效期為7日的電子臨時通行證。

另外，港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可以提交關聯查詢申請，用以向有關部門和企業證明通行證與居住證的關聯關係。

當局指，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，若以其中一種證件辦理業務後，有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便，當局會同有關部門通過科技賦能，推出相關便利措施。