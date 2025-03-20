港澳台居民即日起若遺失或忘帶通行證　可網上即辦電子臨時通行證

內地出入境管理局公布，即日起港澳台居民可網上辦理電子臨時通行證。當局表示，港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台，即時申請有效期為7日的電子臨時通行證。
另外，港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可以提交關聯查詢申請，用以向有關部門和企業證明通行證與居住證的關聯關係。
當局指，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，若以其中一種證件辦理業務後，有關部門難以核驗兩證的關聯關係，帶來生活辦事不便，當局會同有關部門通過科技賦能，推出相關便利措施。
臨時通行證有效7天 在內地可用於民航及鐵路安檢乘機乘車
港澳台居民可登錄出入境管理局政務服務平台，包括「移民局12367」的手機應用程式、微信和支付寶小程序，依次選擇「中國公民服務」、「業務辦理」和「港澳台居民來往內地（大陸）臨時通行證」，通過實名和實人認證後，就可生成臨時通行證，有效期為7日，每個月可申請兩次。
出入境管理局表示，臨時通行證可用於港澳台居民在內地（大陸）城市出行時，在民航和鐵路領域的安檢、乘機和乘車環節，當局將會同有關部門持續推進臨時通行證在更多領域應用，便利港澳台居民辦證辦事。
另外，當局即日起提供通行證與居住證「雙證關聯」檢驗服務，以進一步提升港澳台居民在內地（大陸）生活發展便利度，有關服務可在網上或者縣級以上出入境管理機構服務窗口申請，關聯查詢結果有效期為30日。