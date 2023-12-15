港珠澳大橋旅遊開通試運　首日專線巴士全約滿(更新)

【12月15日更新試運首日情況】港珠澳大橋旅遊今日(15日)開通試運。內媒報道，試運階段每天只開放20個班次的專線巴士，人流量控制在1,000人以內，首日專線巴士已全部約滿。

報道指，廣東各旅行社提前推出的相關一日遊受到遊客歡迎，其中江門一間旅行社的一日遊剛推出便有近300人報名。當局在試運營階段會採取配額制，並只對內地居民，以及已入境內地並持有效港澳居民來往內地通行證的港澳居民開放。除了透過旅行社預訂，民眾亦可透過港珠澳大橋遊微信公眾號預約購票，由於港珠澳大橋位於粵港澳三地口岸之間，屬於口岸限定區域，遊客須整團、原路、按時返回珠海口岸旅遊檢查廳。