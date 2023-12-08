港珠澳大橋旅遊12.15開通 優惠期票價220元

珠海試運港珠澳大橋遊 全程140分鐘 港澳及內地居民可報名

廣東省珠海市上月宣布港珠澳大橋旅遊試營運，內媒昨（7日）報道，大橋旅遊試營運將於下周五（15日）開始。試營運階段，大橋旅遊只開放予持有效居民身份證的內地居民以及持有效港澳居民來往內地通行證的港澳居民。遊客購票需預約，票價每人298元（人民幣下同，約330港元），優惠期票價每人198元（約220港元）。屆時遊客經查驗後，會隨團進入口岸限定區域，乘坐旅遊專線巴士前往藍海豚島參觀遊覽，全程約140分鐘。

持回鄉證港澳居民可參加 全程約140分鐘 港珠澳大橋邊檢站政委林美紅指，有別於境內遊，港珠澳大橋及藍海豚島位於粵港澳三地口岸之間，屬於口岸限定區域，遊客需整團、原路、按時返回珠海口岸旅遊檢查廳。遊客參團進出口岸限定區域時，需隨身攜帶上述規定證件。為保障港珠澳大橋旅遊順利試營運，邊檢部門在珠海公路口岸設立專門的大橋旅遊查驗大廳，在出發、返回大廳各設置4條快捷通道、2條人工通道。