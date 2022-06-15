港產「夏枯草」涼茶內地開售 網民吐槽名字似劇毒農藥

可口可樂旗下健康工房港產樽裝涼茶「夏枯草」本月在內地開售，未料因為名字掀起一陣熱話。不少內地網民表示，「看著名字+配色，已經開始害怕了」、「一眼看成百草枯(註：劇毒農藥)」、「是個爛名字」、「我以為是毒藥呢」、「這名字從字面裡理解也不好聽，寓意不好」，即使有人解畫稱「夏枯草不是非常常見的中藥材嗎？怎樣也不至於聯想到百草枯吧」，但仍然有網民長篇大論，「中藥發揮作用都是需要藥引子，或多種藥材搭配的；單獨一味藥做產品名，不符合中藥規律，也令人誤解以為只要一味藥就能達到某效果……總之，沒真正了解就先別使用」，甚至認為，「認真的說，有副作用的，作為飲料不合理」。有網民就指出，「王老吉裡面也有夏枯草」、「夏桑菊顆粒裡面的夏就是指夏枯草」。

這是可口可樂在內地首次推出涼茶類飲品。根據天貓可口可樂旗艦店，「夏枯草」成份包括水、白砂糖、夏枯草、羅漢果、甘草、槐米，只有原箱24支(每支500毫升)發售，原價396元(人民幣，下同)，折後297元，平均每支12元，月銷量已超過200。

夏枯草一支12元人民幣 網民嫌貴

內地網民除了吐槽夏枯草的名字，還不滿價格，「12元是真貴，誰會買啊」、「在大街上買現煲的涼茶都不到10元，何必去買一瓶12元的涼茶飲料」、「十二塊錢我都能買一大包夏桑菊沖劑了」、「作為一個廣東人，我表示還不如自己去買幾兩夏枯草配其他藥材一起煲涼茶喝，想喝多少喝多少」。據報一支夏枯草的價格是一罐王老吉的兩倍多。王老吉原箱24罐(每罐310毫升)售65.9元，換算為每罐500毫升，即每罐低於5元。

在香港可口可樂eshop，原箱24支(每支500毫升)的夏枯草原價195港元，特價150港元，平均6.25港元一支。