港車北上｜Tesla電動車跨境無有怕　深圳首批「歐標」充電站登場

香港和內地的電動車各有不同的充電標準。香港電動車大多使用歐標(IEC)充電插頭，而中國內地則使用中國國標(GB)。那便是說，在香港購買的電動車不能直接使用內地商場的充電樁、停車場充電站，即使同為Tesla（特斯拉）這個品牌，香港的車輛也未必能夠使用內地Tesla V2/V3 的超級充電站。

為令港車北上更便利，深圳巴士集團推出首批適合港車充電的「歐標」充電站，為「港車」在深續航提供配套服務。究竟甚麼是「歐標」充電？在深圳哪些地方設置？有甚麼服務？

港人北上度假成風，當中不乏經「港車北上」到內地吃喝玩樂一族。據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，今年以來，香港單牌車日均超過3,200輛次，大橋出入境車整體流量已經21次刷新最高紀錄，單日最高達1.82萬輛次。可見開車北上大灣區，成為愈來愈多港人的出行選擇。

即是說，港人要駕車北上的話，要麼要在香港充滿電才啟程，要麼要購買專門的電流轉接器。不過，不是所有型號的車都能使用同一款轉接器，也不是所有轉接器都適用於內地各個充電站。

舉例來講，如Tesla要使用在內地的超級充電站，便需要使用「GB DC」轉接器才可，而能夠插上此款轉接器的，則只有Model3及Model Y型號的車款。因此，充電問題是港人駕駛電動車北上的重要阻礙。

為此，深圳巴士集團最近便推出適合港車充電的「歐標」充電站，為「港車」在深圳續航提供方便。

深圳巴士集團在深圳各大商圈等港人熱門出行的地方增設配備「歐標」充電站，首批「歐標」充電站已投運，在萬象天地、深業上城、山姆會員店等商場周邊建設了多個充電站，另有一個新的充電站即將在福田口岸落地。每個充電站都有3至6支的「歐標」充電槍，方便港車車主充電。