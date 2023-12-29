湖北一大學老師課堂示範催眠術　學生身體僵硬任人踩都無反應（有片）

湖北武漢一大學老師日前在課堂示範「催眠術」，被催眠學生身體僵硬，連同學踩在他身上都毫無反應，相關影片引發熱議，一度登上網絡熱搜。
影片中，男學生在老師的指令下，閉上眼睛、身體開始變得僵直，之後不論其他學生如何擺弄，甚至踩在他身上，他都沒有任何反應和不適情況，引得在場學生驚呼。
另外一段影片中，這位體驗催眠的學生被指令坐在椅子上，隨後其身體呈現僵直狀態，老師為了驗證這位學生已經被催眠，往桌子上放了幾張人民幣，稱只要拿到就歸他所有，但這名學生仍坐在椅子上一動不動。
開設《心理學》等課程
隨後，老師作出指令：「你只要想到你愛的那位女生的名字，你的身體馬上就可以動起來了。」這名學生變從僵直狀態開始緩解，隨後站了起來。
據《九派新聞》報道，被催眠學生姓李，來自武漢理工大學交通與物流工程學院，今年大一，示範催眠術的老師則是思政老師何放勳，武漢理工大學馬克思主義學院官網顯示，何放勳除了教授《思想道德修養與法律基礎》課程外，還開設《潛意識、潛力與暗示》、《心理學》等課程。
意識存在但不覺察正被催眠
李同學稱在整個催眠過程中，自己完全沒有意識到自己被催眠：「雖說是被催眠了，但意識是存在的，自己是意識不到這是一個被催眠的過程的。我事後也問老師，老師說在催眠的過程中，意識其實是相當清醒的，大腦甚至比平常還活躍。」
他表示影片中有一段，他身體僵硬被懸空放置在兩張桌子中間，接着有同學踩在他身上。他說，他當時並沒有感到太大的重量：「老師讓我在內心暗示，說可能會放一個幾斤重的東西在我的身上，但其實是有一個同學踩在上面的，但我並沒有感到很重。可能被催眠後，內心的感受和外界的實際情情況並不相符。」
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