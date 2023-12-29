湖北一大學老師課堂示範催眠術　學生身體僵硬任人踩都無反應（有片）

影片中，男學生在老師的指令下，閉上眼睛、身體開始變得僵直，之後不論其他學生如何擺弄，甚至踩在他身上，他都沒有任何反應和不適情況，引得在場學生驚呼。

湖北武漢一大學老師日前在課堂示範「催眠術」，被催眠學生身體僵硬，連同學踩在他身上都毫無反應，相關影片引發熱議，一度登上網絡熱搜。

影片中，男學生在老師的指令下，閉上眼睛、身體開始變得僵直，之後不論其他學生如何擺弄，甚至踩在他身上，他都沒有任何反應和不適情況，引得在場學生驚呼。

另外一段影片中，這位體驗催眠的學生被指令坐在椅子上，隨後其身體呈現僵直狀態，老師為了驗證這位學生已經被催眠，往桌子上放了幾張人民幣，稱只要拿到就歸他所有，但這名學生仍坐在椅子上一動不動。

開設《心理學》等課程

隨後，老師作出指令：「你只要想到你愛的那位女生的名字，你的身體馬上就可以動起來了。」這名學生變從僵直狀態開始緩解，隨後站了起來。

據《九派新聞》報道，被催眠學生姓李，來自武漢理工大學交通與物流工程學院，今年大一，示範催眠術的老師則是思政老師何放勳，武漢理工大學馬克思主義學院官網顯示，何放勳除了教授《思想道德修養與法律基礎》課程外，還開設《潛意識、潛力與暗示》、《心理學》等課程。