湖北人母慨嘆兒子眼睛太細　網民急勸快帶孩子求醫

相信大多數父母都不會在意子女的樣貎，內地一名人母，卻因為慨嘆兒子的眼睛太細而上載相片，指說如果兒子瞇起眼睛，幾乎就看不到眼睛。隨著她與丈夫的長相曝光，不少網民都勸說：「這是小眼裂，是有毛病的」，建議這名母親盡快帶著小孩去看醫生，以免延誤治療時機。

綜合《網易》等內地媒體報道，湖北省一名鍾姓女士近日在網上發布了兒子的照片，指孩子眼睛太小，如果兒子瞇起眼睛，幾乎就看不到眼睛的存在，就算是拿膠帶黏起孩子的眼皮，也是小的可憐。她指，兒子出生後，她發現兒子的眼睛異常小，即使睜大眼睛，也僅如黃豆般大小，與第一胎的女兒相比，兒子的眼睛簡直可以忽略不計。她說，起初奶奶安慰說剛出生的嬰兒眼睛都小，等過1歲之後，眼睛就會慢慢變大，然而，兒子都快2歲，他的眼睛依然沒有變大的跡象。