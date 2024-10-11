湖北司機頂住失控車輛阻暴走　獲贈新車及1萬元獎金

湖北日前發生一宗車禍意外，一名車主突發疾病失去意識，車子在路上橫衝直撞。一輛白色房車被撞後，發現不對勁，不顧自己的車已嚴重受損，硬是頂住對方的車，避免發生死傷。事後「白車俠」獲得1萬元人民幣（約1.1萬港元）獎金，還有車商送他全新的一輛車。

據《極目新聞》報道，10月7日，湖北省咸寧市通城縣街頭一輛黑色房車突然失控，與旁車發生擦撞後，仍加大油門在街頭橫衝直撞，在撞上對面的一輛白色房車後，白車司機並沒有退讓，而是用車頭死死頂着黑色房車，防止發狂的車輛撞向人群。

對方司機四肢抽搐

白車司機51歲的退役軍人杜志軍形容，當時兩車擦撞後，黑車仍在狂踩油門，並冒出大量白煙，還將他的車不斷往後推。他忽然意識到黑色車正處於失控狀態：「我當時就懷疑黑車可能發生了故障，或者是司機酒駕，被撞後我的車子一直沒敢動。」

直到旁人為黑車熄火後，才發現上頭的司機四肢抽搐，並已經失去意識，但他的腳一直踩著油門，救護人員趕緊將他送醫急救。