湖北司機頂住失控車輛阻暴走　獲贈新車及1萬元獎金

湖北日前發生一宗車禍意外，一名車主突發疾病失去意識，車子在路上橫衝直撞。一輛白色房車被撞後，發現不對勁，不顧自己的車已嚴重受損，硬是頂住對方的車，避免發生死傷。事後「白車俠」獲得1萬元人民幣（約1.1萬港元）獎金，還有車商送他全新的一輛車。
據《極目新聞》報道，10月7日，湖北省咸寧市通城縣街頭一輛黑色房車突然失控，與旁車發生擦撞後，仍加大油門在街頭橫衝直撞，在撞上對面的一輛白色房車後，白車司機並沒有退讓，而是用車頭死死頂着黑色房車，防止發狂的車輛撞向人群。
對方司機四肢抽搐
白車司機51歲的退役軍人杜志軍形容，當時兩車擦撞後，黑車仍在狂踩油門，並冒出大量白煙，還將他的車不斷往後推。他忽然意識到黑色車正處於失控狀態：「我當時就懷疑黑車可能發生了故障，或者是司機酒駕，被撞後我的車子一直沒敢動。」
直到旁人為黑車熄火後，才發現上頭的司機四肢抽搐，並已經失去意識，但他的腳一直踩著油門，救護人員趕緊將他送醫急救。
「挽救好多生命」
杜志軍的義舉曝光後，一度衝上微博熱搜，大讚他實在是太勇敢，網友還封他為「白車俠」，10日內地車廠廣汽埃安主動聯絡他，表示將為他負擔所有的修車費，並贈送他一輛最新款的高階智能駕駛的埃安霸王龍SUV。
阿里巴巴公益集團還頒發1萬元人民幣（約1.1萬港元）獎金給杜志軍，通城縣文明辦還準備為他申報「湖北好人」榮譽稱號。消息一出，網友紛紛留言大讚：「軍人在生死關頭始終和很多人不一樣！這是骨子裏自帶的」；「世界上本就沒有甚麼超級英雄，有的只是平凡人的挺身而出。」；「死死頂住，挽救好多生命」。
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