湖北女交樓先知貨不對辦無「江景」　指控睇樓時單位遭「掉換」致誤導

湖北武漢一名劉姓女子近日向媒體投訴，辛辛苦苦打拚8年，花185萬元人民幣（約204萬港元）買下一間「江景房」，不料交屋時卻發現新房被「調包」，根本看不到江。事主稱已準備循法律途徑追究。

兩次進入樓棟視察單位

據《九派新聞》報道，劉女在今年9月在張姓經紀陪同下，前往武漢市白沙洲大道的中建鉑公館K1地塊睇樓，購房前，還兩次進入樓棟視察單位，確定擁有良好的觀江視野，張姓經紀也確認當初定下的房子確實是可以看江的。

不料本月25日交屋時劉女卻發現，不是自己一開始相中的那個單位：「（房子）是因為看江視野好才買的，到手的房子卻在另一側，完全看不到江。」據銷售單據顯示，劉女購買的是某棟5401號房，但她印象中睇樓時門口並沒有標注房號：「5401的門我都沒踏進去過」。