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中國
2023-12-30 14:45:12

湖北女交樓先知貨不對辦無「江景」　指控睇樓時單位遭「掉換」致誤導

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湖北女交樓先知貨不對辦無「江景」　指控經紀帶睇樓時「偷龍轉鳳」存心誤導

湖北武漢一名劉姓女子近日向媒體投訴，辛辛苦苦打拚8年，花185萬元人民幣（約204萬港元）買下一間「江景房」，不料交屋時卻發現新房被「調包」，根本看不到江。事主稱已準備循法律途徑追究。

兩次進入樓棟視察單位

據《九派新聞》報道，劉女在今年9月在張姓經紀陪同下，前往武漢市白沙洲大道的中建鉑公館K1地塊睇樓，購房前，還兩次進入樓棟視察單位，確定擁有良好的觀江視野，張姓經紀也確認當初定下的房子確實是可以看江的。

不料本月25日交屋時劉女卻發現，不是自己一開始相中的那個單位：「（房子）是因為看江視野好才買的，到手的房子卻在另一側，完全看不到江。」據銷售單據顯示，劉女購買的是某棟5401號房，但她印象中睇樓時門口並沒有標注房號：「5401的門我都沒踏進去過」。

簽訂買樓合同時未仔細查看

據悉，劉女相中的5404號房與5401號房戶型、面積一致，布局相互對稱，兩間房分別位於西、東兩側，由於西側更靠江，因此視野有較大差異。對此，張姓經紀稱是售樓人員工作失誤，然售樓人員回應，西側5404房已於七八月份售出，自己從頭到尾都是向劉女推薦東側5401房，「5404房只是順帶看看」。

劉女坦承簽訂買樓合同時未仔細查看，故契約中樓層房屋平面圖顯示，1號房（5401）處被打勾，旁邊空白處還有自己的簽字、手印，加上房子已完成貸款、網簽等手續，銷售方表示已無法給予退款，但可通過法律途徑解決問題，劉女表示，她打算把房子賣了，並向法院起訴索賠。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

夢遊怎麼處理？（am730製圖）

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