湖北婦剪掉丈夫陰莖 僅被拘留10天罰款200惹熱議

湖北公安執法公開平台上一份《行政處罰決定書》近日引起網民熱議，內容顯示，一名姓楊婦人上周三大年初四晚在位於襄陽的兄長住所睡房，為姓張丈夫口交後，用剪刀將其生殖器上的陰莖剪掉，襄陽樊城區警方按故意傷害作出行政處罰，對楊婦行政拘留10天及罰款200元(人民幣，下同)。

不少網民質疑處罰太輕，「太血腥，令人髮指」、「故意傷害致人殘疾這不是刑事犯罪嗎？」、「這是故意傷害罪，重罪！應重判！」、「寵物醫院絕育個狗，還不止這點錢呢」，並批評「這個婆娘惡毒，害人不利己啊」。有網民就認為，「這可是斬草除根的大事」、「如是男人出軌，該剪」、「不出軌難有這種下場，夠狠啊，斷子絕孫」。還有網民呼籲各位男士，「小心了，還真有剪的」。

警方：傷勢鑑定若達「輕傷」 會轉為刑事案

當地警方回應稱，須待張男傷勢鑑定出結果後，才將行政案件轉為刑事案件，「我們現在不能確定他生殖器損傷到甚麼程度，那只能先行政拘留……一般是先立行政案件再立刑事案件的，如果傷情鑑定結果達到『輕傷』，肯定會刑事立案的，不存在和解和不立案的情況」。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部共同發布的《人體損傷程度鑑定標準》(下稱《標準》)，司法鑑定傷勢分為「重傷」、「輕傷」、「輕微傷」共三級，其中重傷和輕傷再細分一級和二級。《標準》中關於陰莖的傷勢，若為「龜頭部分缺損」、「陰莖撕脫傷；陰莖皮膚創口或者瘢痕長度2cm以上；陰莖海綿體出血並形成硬結」，屬「輕傷二級」；若為「龜頭缺失達冠狀溝」屬「重傷二級」；若「陰莖及睾丸全部缺失」則屬「重傷一級」。