湖北婦剪掉丈夫JJ 僅被拘留10天罰款200惹熱議

湖北公安執法公開平台上一份《行政處罰決定書》近日引起網民熱議，內容顯示，一名姓楊婦人上周三大年初四晚在位於襄陽的兄長住所睡房，為姓張丈夫口交後，用剪刀將其生殖器上的陰莖剪掉，襄陽樊城區警方按故意傷害作出行政處罰，對楊婦行政拘留10天及罰款200元(人民幣，下同)。

不少網民質疑處罰太輕，「太血腥，令人髮指」、「故意傷害致人殘疾這不是刑事犯罪嗎？」、「這是故意傷害罪，重罪！應重判！」、「寵物醫院絕育個狗，還不止這點錢呢」，並批評「這個婆娘惡毒，害人不利己啊」。有網民就認為，「這可是斬草除根的大事」、「如是男人出軌，該剪」、「不出軌難有這種下場，夠狠啊，斷子絕孫」。還有網民呼籲各位男士，「小心了，還真有剪的」。