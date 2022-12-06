湖北婦近視深達3000度 最終要摘除眼球

直到10年前，梁女士突然發現眼前有陰影，到醫院一檢查，證實是視網膜脫落。醫生指出，梁女士的近視深度已經超過常規儀器所能測量出的最高度數，只能根據其眼軸來推算，其近視度數超過3,000度。正常眼軸約22至24毫米，每增加100度近視，眼軸拉長約0.37毫米，而梁女士的眼軸長達35毫米。

湖北經視報道，梁女士近視十分深，但一直沒有看醫生，認為看醫生對近視沒有太大幫助，只到眼鏡店配眼鏡，鏡片厚度極度驚人。不過，梁女士仍然未能完全看得清楚，有時落樓梯還會跌倒，唯有減少出門。

10年4次修復視網膜 出現併發症青光眼

醫生又指，眼軸越長，眼球就像不斷被吹脹的氣球，視網膜就越薄，稍一用力咳嗽或打噴嚏，都容易導致視網膜脫落。梁女士近10年先後接受了4次視網膜修復手術，惟多次手術又導致併發症青光眼，至近日終要摘除眼球，裝上義眼，目前術後狀況良好。

醫生介紹，近視超過600度已屬高度近視，而高度近視無法根治，只能從預防入手。醫生提醒家長，一定要讓子女養成健康用眼習慣，例如保持正確坐姿，眼離書本1尺，身體離桌面一拳，握筆手距筆尖一寸；看書每半小時或40分鐘，遠眺幾分鐘。

網民：近視的人瑟瑟發抖

報道在微博掀起熱烈討論，「我的天，好可怕」、「好怕看到這種新聞，太焦慮了」、「近視的人瑟瑟發抖」、「趕緊放下了手機」、「我300度不戴眼鏡都感覺要瞎了」、「我想換個不用電腦的工作」。有網民就表示，「保護好眼睛啊，看近處30分鐘，看遠處3分鐘，減少眼疲勞，不要熬夜，還有每年兩次眼底檢查」。

還有網民稱，「650度已經10米以外男女不分了，3,000度是個甚麼概念？」、「900度的表示，白天還好，晚上摘了眼鏡約等於全瞎，不過真的不怕鬼了，反正鬼貼臉了也看不清」。