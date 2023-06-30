湖北學生考上一流大學未獲獎金　控母校未履行招生承諾獲判逾5萬元

記者李宗芳／綜合報道

不少學校招生會祭出高額獎金來吸引優秀學生，進而提高升學率與知名度，湖北高院近日審結一宗學生告母校案件，原來該校招生簡章上寫明高考（大學入學考試）考入985、211、「雙一流」高校，給予5至30萬元人民幣（約5.39至32.4萬港元）獎勵，未料校方「爽約」未兌現，讓一名該校畢業生怒向法院起訴。

據《北晚在線》報道，十堰某高中為吸引學生，於2019年4月在該校公眾號上對外發布招生簡章，其中寫明上述高考獎勵辦法。2022年6月該校王姓學生考入「985工程」大學（即是31所內地頂尖名校），要求該中學支付獎勵未果，故提起訴訟。