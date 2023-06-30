湖北幼兒園保安寫出隸書體放假通知　超工整粉筆字跡走紅網絡

記者陳怡伶／綜合報道
湖北省孝感一間幼兒園的保安大哥27日在暑假放假前，用粉筆在黑板上寫下「放假通知」，只見他使用隸書體，字跡工整流暢，宛如印刷出來的字體一般，相當賞心悅目，也讓來接送小孩的家長看得驚呼連連。保安大哥寫字的片段也在內地登上了熱搜，不少網友紛紛表示「高手在民間」。
綜合陸媒報道，網傳影片顯示，只見這名保安大哥挺直身體，坐在椅子上，在黑板上一筆一劃地用隸書體書寫下暑期「放假通知」。內容寫道：「各位家長，根據教育局放假安排，我園訂於2023年6月28日正式放暑假，真誠的感謝家長對我園的支持與配合........」
由於保安大哥寫得一手好字，每逢節假日幼兒園都會請他在黑板上寫下「放假通知」。（圖／翻攝微博@人民網）
「自己覺得真的沒有寫得很好」
據了解，這名保安大哥姓付，已經65歲，從小酷愛寫字，因此擁有令人稱羨的寫字能力，他在這間幼兒園任職已將近15年，每逢節假日都會請他負責在黑板上寫下「放假通知」。
事實上，這已經不是保安大哥第一次因其宛如印刷體的字跡走紅了，2020年9月，他的寫字影片就曾在網上曝光，當時還有網友稱呼他為「被保安耽誤的書法家」。
保安大哥曾提到，基本上幼兒園需要寫放假通知的時候，都會由他來負責書寫，常有家長問起：「這字是誰寫的？彷彿像電腦打出來的一樣」。不過，他謙稱：「其實，對我來說，自己覺得真的沒有寫得很好。」
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