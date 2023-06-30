湖北幼兒園保安寫出隸書體放假通知　超工整粉筆字跡走紅網絡

記者陳怡伶／綜合報道

湖北省孝感一間幼兒園的保安大哥27日在暑假放假前，用粉筆在黑板上寫下「放假通知」，只見他使用隸書體，字跡工整流暢，宛如印刷出來的字體一般，相當賞心悅目，也讓來接送小孩的家長看得驚呼連連。保安大哥寫字的片段也在內地登上了熱搜，不少網友紛紛表示「高手在民間」。

綜合陸媒報道，網傳影片顯示，只見這名保安大哥挺直身體，坐在椅子上，在黑板上一筆一劃地用隸書體書寫下暑期「放假通知」。內容寫道：「各位家長，根據教育局放假安排，我園訂於2023年6月28日正式放暑假，真誠的感謝家長對我園的支持與配合........」

由於保安大哥寫得一手好字，每逢節假日幼兒園都會請他在黑板上寫下「放假通知」。（圖／翻攝微博@人民網）