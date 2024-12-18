湖北漢上山尋父時遭捕獸網電死　疑為村民打野味所用

湖北黃石陽新縣一名男老師，因父親上山採藥失蹤，遂與妻子結伴尋人，不料半路上一個踉蹌，人倒在地上沒了呼吸，妻子嚇壞急忙求救，人員抵達發現其腿上有兩個洞，估計是慘遭捕獸網電擊死亡。

據《封面新聞》報道，死者陳勇今年51歲，曾經在鎮上初中任教20多年，教出了很多學生。最近兩年，因教育改革、學生人數下降等變遷，被調任到鎮上公辦幼稚園擔任園長。

腿上有兩個洞

事發12月9日當晚，陳勇和妻子吃完飯正準備睡覺，約莫8點左右接到母親電話，稱其父親白天進山採藥還沒回來，夫妻便倆穿好衣服出門，從鎮上開車回村，拿着手電筒沿小路進山尋父。

據悉，出事地點距離停車處有十多分鐘的距離，陳勇走在前邊，妻子跟在後邊。突然，陳勇撲通一聲摔倒在一棵小樹旁，沒來得及說任何話。陳妻嚇壞了，趕緊打電話向人求救。

當大夥趕到現場，發現陳勇腿上有兩個洞，一隻鞋子掉在旁邊，上面也有貫穿燒焦的破洞，其中一人指出「是被捕野豬的電網電到了」，旋即直接打電話報警。同事們合力將陳勇背下山，儘管已無生命體徵，在家屬堅持下，仍被送到醫院搶救，最終不治。死亡推斷書顯示，直接死亡原因為「電流效應」。