湖北漢110萬元賭波盡地一鋪　全軍覆沒怒告獎券中心

政府宣傳片都有講「沉迷賭博，等於倒錢落海」。湖北一名男子自覺對足球比賽頗有研究，早前豪擲逾110萬元人民幣(下同)，購下逾6,000張彩票，結果「全軍覆沒」。他疑似輸打贏要，將彩票店老板和湖北省體育彩票管理中心告上法庭，認為雙方未認真履行實名制管理要求，索償他的全部損失。

綜合新浪新聞「微資訊」等內地媒體報道，湖北武漢一名男子王先生是個足球送，偶爾買波曾獲利。2023年7月某日突然心血來潮，向彩票店老板要求購買7萬的半全場勝負，104萬的主客和。當時，彩票店李姓老板立馬勸王先生要理性購買，不要借錢，賭博要承擔風險等。王先生則回應自己考慮好，是理性投注。李老板反覆與王先生溝通後，王先生最終堅持下注，李老板就向他發送大額投注預約及實名登記二維碼，王先生填寫好資料，但身份證號碼和姓名均不真實，由於購買金額巨大，由於當晚就開彩，王先生緊急聯絡其他彩票代銷點，分多次多台機器對比賽進行下注共6,096張，合共約110萬元的彩票。比賽結果終於出爐，王先生的逾六千張彩票一張未中。王先生將彩票代銷店和體彩中心告上了武漢東湖高新區法院，指兩者違反了對大額投注購彩者進行預約和實名登記，且未經體育彩票銷售機構同意，單台銷售終端周末單日銷量不得超過5萬元，堅持要求退回逾100萬元買彩票損失。