湖北狂風掀起路邊遮雨棚　顧客被連棚帶人吹至半空墜地

好危險！大陸多地近期傳出極端天氣災害，11日晚間，大陸湖北宜昌突然出現狂風暴雨，導致路邊攤鐵皮搭建的的遮雨棚整個被強風給掀翻。現場有多位顧客緊抓著支撐柱，試圖用自身的重量來阻止遮雨棚被整個吹走，沒想到風的威力大到直接把遮雨棚「連棚帶人」吹到半空中，不少人被吹到約有一層樓高的半空中後墜地，造成數人受傷。

顧客捉住遮雨棚被連人帶柱「飛起」

綜合陸媒報導，11日晚間湖北宜昌突發暴雨，並刮起了狂風。19時43分，湖北宜昌市氣象台發布了暴雨橙色預警，提醒民眾城市淹水、地質災害、中小河流洪水氣象風險較高，並估計陣風有9~11級，應注意防範。根據網友拍攝到的影片，在一處路邊攤有多人正在用餐，一陣陣狂風不停地吹，好幾位顧客放下碗筷，齊心合力抓著遮雨棚的支撐柱，想利用自身的重量來阻止強風把整個遮雨棚吹翻。然而，人定不勝天，一陣強風襲來，把整個遮雨棚直接掀翻，而緊緊抓著柱子的人們則「連人帶柱」飛起後狠摔在地，場面驚險，嚇壞了所有人，影片中還傳出顧客的驚聲尖叫。據官方表示，這宗意外有數人受輕傷，已送往醫院治療。官方也提醒，影片中的行為並不可取，如果遇到極端天氣，應及時到安全的室內躲避，不可依靠人力來對抗狂風暴雨。

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