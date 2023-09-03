湖北獲獎教師著書稱女生為早戀「罪魁禍首」　「她們暗示或勾引的居多」

記者陳怡伶／綜合報道

近日有網友發現，內地一獲獎教師出版的著作《班主任修煉之道》，書中提到女生應該為「早戀」（即未成年談戀愛）負責，因為主要都是她們先暗示勾引等不妥言論，引發爭議。當地教育局8月31日回應稱書籍已全下架，該著書教師目前被停職。

內媒《新京報》報道，引起爭議的是2015年出版的《班主任修煉之道》一書，公開資料顯示，該書作者名為肖盛懷，是一名教育系碩士、正高級教師與湖北省特級教師。此外，他還是首屆鄉村教育家，知名班主任專家。曾獲選為湖北省優秀農村教師、湖北省首屆十大新銳班主任，著有多本教育類書籍。

稱14歲女孩比同齡男孩生理上更成熟

書中第3章「班主任專業化的首要前提」提到：「當女孩子14歲的時候，有可能就具備了生兒育女的能力，而此時的男孩，卻還只是一個小毛孩，有的男孩都沒有初次遺精。那麽也就是說，在14歲以前的男孩與女孩之間傳出『緋聞』，那就應該是一個女人與一個小男孩的故事。」

書中還提到：「一旦有所謂的『早戀』，女孩應該是主要的責任人，她們暗示或勾引的居多，因為此時的女生已經相對成熟，而男生還只是孩子，因此若出現早戀情形，班主任最好不要專門找男生，女生可能才是真正的『罪魁禍首』。」